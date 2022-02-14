Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил о том, что Украина "полностью готова к вторжению". Он также добавил, что спецназ будет стрелять в тех, кто попытается захватить админзадния, чтобы предотвратить повторения событий 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра, 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей несут ежедневную службу по защите внутренней безопасности Украины.

"Мы верим в наши вооруженные силы! Они вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины", - сказал глава МВД.

Он также добавил, что Министерство внутренних дел не допустит никаких сепаратистских проявлений, как весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке!

"Повторение Славянска мы тоже не допустим! Если какой-то "гиркин" попытается захватить административные здания, его застрелит наш спецназ без предупреждения и колебаний", - сказал Монастырский.

"Представители не верящей во вторжение России украинской власти продолжают записывать жесткие видео о том, как будут этому вторжению сопротивляться. Так, глава МВД Монастырский заявил, что спецназ расселяет всяких «гиркиных», которые попытаются захватить админздания как в 2014 году. А потому «сохраняйте спокойствие, все под контролем». Монастырский и прочие представители власти сейчас будут активно пиариться не теме вторжения, чтоб перебить шлейф от прошлых скандалов. Вроде ситуации с Трухиным", - комментирует обращение главы МВД Telegram-канал "Политика Страны".

Тем временем американский телеканал CNN начинает готовить своих зрителей к тому, что вторжения 16 февраля не будет. Причиной журналисты называют теплую погоду.

Отметим, сейчас Украина входит в самую тревожную неделю за последние 5-6 лет - с того момента, как были подписаны вторые Минские соглашения. В своем материале "Страна" детально отслеживает все события, которые происходят в течение этих неспокойных дней.