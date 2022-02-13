Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что не может подтвердить сообщения СМИ о том, что Россия планирует вторгнуться в Украину 16 февраля.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на выступление Джона Кирби.

В эфире Кирби спросили, может ли он подтвердить сообщения в ряде СМИ о том, что Секретная служба США, ЦРУ и Пентагон получили детальный план вторжения РФ в Украину, которое запланировано на среду, 16 февраля.

"Я не могу подтвердить эти сообщения , - ответил представитель Пентагона.

По его словам, Соединенные Штаты тем не менее считают, что крупные военные столкновения на границе РФ и Украины могут начаться "в любой день".

Напомним, что президент США Джо Байден назвал датой вторжения РФ в Украину 16 февраля. Эту же информацию представителям СМИ подтвердили несколько официальных лиц США.

Ранее мы писали о том, что министр обороны США Ллойд Остин 12 февраля провел телефонную беседу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Стороны обсудили наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины.

Также "Страна" сообщала, что вслед за Британией США выводят своих военных инструкторов из Украины. Министр обороны США Ллойд Остин, на фоне угрозы российского вторжения, распорядился временно вывести 160 американских военных инструкторов из Украины.

Кроме того, мы информировали о том, что посольство России в США назвало "абсолютно беспочвенными" заявления о вторжении Москвы в Украину. Вашингтон упрекнули в том, что он продолжает "пускать пыль в глаза" и что детали разведданных не приводятся.