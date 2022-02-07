Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс может увеличить численность войск на восточном фланге на долгосрочной основе.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление генсека НАТО во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы уже усилили наше присутствие, готовы к быстрому развертыванию сил реагирования НАТО при необходимости и рассматриваем корректировку нашего присутствия на восточном направлении альянса на более длительную перспективу. Мы ведем консультации для еще большего укрепления обороны и сдерживания", - заявил Столтенберг.

В то же время, по словам генсека НАТО, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Напомним, что в Белом доме рассказали об отправке США дополнительных подразделений военнослужащих в Германию, Польшу и Румынию, чтобы успокоить союзников в Европе.

Ранее мы писали, что дополнительные военные силы США в Европе могут быть направлены и в Украину для содействия в эвакуации. Об этом рассказал представитель Пентагона Джон Кирби.

Также "Страна" сообщала, что президент Польши предложил провести встречи НАТО с Украиной и Грузией на ближайшем саммите.