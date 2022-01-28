Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае военного конфликта в Украине Минск не станет отправлять в нашу страну свои войска.

Об этом он сказал на послании к народу и Нацсобранию, пишет "Белта" в пятницу, 28 января.

"Вы Украину упомянули. Упаси меня бог воевать против этого народа. Где, может быть, и моих прапрадедов корни спрятаны. Я мирный человек. И таких приказов не отдаю. Когда мы будем воевать, я вам назвал эти два случая... И очень надеюсь, и сегодня почти уверен, что воевать мы не будем", - сказал глава государства.

По его словам, белорусская армия создана для защиты белорусского народа и Минск не будет становиться источником войны.

"У нас армия создана для того, чтобы на нашей территории защищать себя. Придут нас убивать - получат на всю катушку и на нашей, и на чужой территории. Мы никогда не будем источником войны. Запомните это. И это будет так", - резюмировал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск будет участвовать в военных действиях будет только в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия и если произойдет нападение на Россию.

Однако менее чем за неделю до этого Лукашенко сказал, что планирует стянуть к границам Украины "целый контингент белорусской армии".