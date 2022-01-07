Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещение храма Преподобных Оптинских старцев в Минске заявил о том, что сейчас украинский народ "обездолен до крайности", а также призвал сделать все, чтобы "вернуть Украину в лоно настоящей веры".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента республики Беларусь.

"Нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести - автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киево-Печерской лавре 11 ноября прошла организованная УПЦ международная конференция "Соборность церкви: богословские, канонические и исторические измерения". На ней богословы и ученые обсуждали исторические, канонические и богословские аспекты современного внутрицерковного кризиса, вызванного патриархом Варфоломеем.