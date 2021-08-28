Приезд патриарха Варфоломея в Украину - это греховный и малообъяснимый поступок, который подрывает единство православия.

Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди на празднике Успения Пресвятой Богородицы в Храме Христа Спасителя в субботу, передает ТАСС.

В своей речи клирик призвал помощь Богородицы в сохранении единства православных церквей, которое сейчас разрывают "силы зла".

"И мы знаем, что сегодня происходит во вселенском православии, как эти силы, используя тяжелейшее положение в Украине, стараются разорвать единство православной церкви, и в чем-то успевают. И примером тому является греховное и малообъяснимое посещение Константинопольским патриархом Киева и его сослужение с раскольниками", - сказал патриарх.

Он добавил, что поступок Варфоломея - очередное свидетельство о том тяжелейшем пути, по которому идет православная церковь.

Напомним, Варфоломей прибыл на торжества в честь 30-летия провозглашения независимости Украины и встретился с президентом.

Но при этом отказался пообщаться с прихожанами УПЦ по поводу гонений на церковь, усилившихся после создания ПЦУ.

Позже в УПЦ заявили, что Варфоломей разрушил единство православия и претендует на роль восточного папы.