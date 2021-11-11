В Киево-Печерской лавре 11 ноября прошла организованная УПЦ международная конференция "Соборность церкви: богословские, канонические и исторические измерения". На ней богословы и ученые обсуждали исторические, канонические и богословские аспекты современного внутрицерковного кризиса, вызванного патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает в Фейсбуке центр информации УПЦ.

Участие в мероприятии приняли представители семи поместных православных церквей: Антиохийской, Русской, Сербской, Болгарской, Польской, Православной церкви чешских земель и Словакии и Православной церкви в Америке.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий в приветственном слове к участникам конференции заметил, что выход из кризиса, вызванного антиканоническими действиями Константинопольского патриарха, возможен только соборным способом.

"Константинопольский патриархат все громче говорит о своих "особых правах" и пытается единолично решать важнейшие вопросы церковной жизни. Именно представление Константинопольской церкви о своем особом статусе является первопричиной тяжелого кризиса, в котором сегодня оказалось все мировое православие. Нас сегодня больше всего беспокоит то, что Константинопольский патриархат отказывается выносить болезненные вопросы церковной жизни на соборное обсуждение. Ведь очевидно, что только путем созыва собраний предстоятелей поместных церквей, а возможно и всеправославного собора, можно найти выход из тяжелого кризиса, который поставил мировое православие на грань раскола", - сказал Онуфрий.

Управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) добавил, что решение украинского церковного вопроса должно быть рассмотрено на всеправославном уровне.

"Церковь – это не решение одного человека. Это соборное решение, когда принимают участие все члены вселенской церкви. Поэтому мы настаиваем на том, что украинский вопрос должен рассматриваться на всеправославном уровне. Формулу можно найти: это должны быть только главы поместных церквей или с присутствием епископата. Но как показывает история – сколько было расколов, сколько появлялось в истории нашей церкви ересей, церковь всегда находила мужество собрать вселенский или поместный собор, на котором находилось решение вопроса. Нужно именно желание и решительность", - сказал митрополит Антоний.

Ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев) обратил внимание на то, что действия Варфоломея по отношению к Украине привели к кризису соборности в мировом православии.

"Это уже не только украинский вопрос, это вопрос мирового православия. Потому что принципы соборности, которыми жила в течение 2000 лет, сейчас, к сожалению, как бы в подточении, и православная церковь в мире находится в глубоком кризисе", - отметил ректор КДАиС.

Представитель Антиохийской православной церкви архимандрит Романос Альнахат выразил поддержку верующим УПЦ и напомнил о важности единства в семье поместных православных церквей.

"Для нас Украинская церковь – это церковь, возглавляемая митрополитом Онуфрием. Мы молимся, чтобы не было расколов в церкви, потому что это вызывает сожаление и печаль. Наша молитва состоит в том, чтобы мы были едины", - сказал архимандрит Романос Альнахат.

А святейший патриарх Сербский Порфирий прислал послание, в котором упомянул о захватах в Украине храмов.

"Угрозы и насилие, захваты православных храмов и принятие дискриминационных законов, направленных против канонического православия, не могут быть оправданы никакими государственными или национальными соображениями, ибо все это – открытая брань против Христа спасителя, а также против его единой, святой, соборной и апостольской церкви. Церковь святителя Саввы признавала и признаёт в Украине лишь одну каноническую церковь – Украинскую православную церковь", - отметил патриарх Сербский Порфирий.

Его викарий епископ Моравичский Антоний обратил внимание, что раскол, вызванный действиями патриарха Варфоломея, влияет на всю полноту Церкви.

"Вселенскость церкви – в единстве. Мы не разделяем, что Украина где-то отдельно, Константинополь где-то отдельно, а Сербия где-то отдельно. Церковь едина, потому что единый глава церкви – спаситель Иисус Христос. Поэтому если страдает украинский народ, страдают и все поместные церкви», - заявил епископ Антоний.

Ранее "Страна" не раз писала о захватах храмов в Украине. Например, в сентябре в Винницкой области сторонники ПЦУ захватили церковь УПЦ.

Также мы сообщали о приезде Варфоломея в Украину, хотя УПЦ просила его не делать этого.