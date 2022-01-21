Лукашенко призвал "международных жуликов" заканчивать с пандемией коронавируса
Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал гражданам своей страны, которые заразились коронавирусом, не переживать по этому поводу. Он также призвал "международных жуликов" закончить пандемию.
Об этом президент сказал во время общения с журналистами, пишет "Белта".
"Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда - это беда. Молодым людям и переживать нечего", - заявил Лукашенко.
Кроме того, президент Беларуси призвал "международных жуликов" заканчивать пандемию коронавируса.
"Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми", - сказал он.
Напомним, в октябре прошлого года Лукашенко предположил, что COVID-19 может лечить онкологические заболевания.
Также сообщалось, что сам президент Беларуси коронавируса не боится - в ноябре 2021 года он посетил ковид-больных, снял маску и пожал им руки. За время пандемии он дважды заявлял, что перенес коронавирус в легкой форме, "на ногах". Первый раз он рассказал об этом летом 2020-го, а второй - несколько дней назад.