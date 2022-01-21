Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал гражданам своей страны, которые заразились коронавирусом, не переживать по этому поводу. Он также призвал "международных жуликов" закончить пандемию.

Об этом президент сказал во время общения с журналистами, пишет "Белта".

"Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда - это беда. Молодым людям и переживать нечего", - заявил Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси призвал "международных жуликов" заканчивать пандемию коронавируса.

"Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми", - сказал он.

Напомним, в октябре прошлого года Лукашенко предположил, что COVID-19 может лечить онкологические заболевания.

Также сообщалось, что сам президент Беларуси коронавируса не боится - в ноябре 2021 года он посетил ковид-больных, снял маску и пожал им руки. За время пандемии он дважды заявлял, что перенес коронавирус в легкой форме, "на ногах". Первый раз он рассказал об этом летом 2020-го, а второй - несколько дней назад.