Президент Беларуси Александр Лукашенко снова заявил о том, что переболел коронавирусом "на ногах". На этот раз он переболел новым штаммом "Омикрон".

Об этом Лукашенко сообщил на встрече с главой Республики Тыва Российской Федерации Владиславом Ховалыгом.

"Мы замечаем, что этот омикрон - это совершенно другой вирус, если он вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Он не дает пневмонии. Я говорю это как человек, который сам второй раз уже этим омикроном переболел....Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали", - рассказал президент.

Напомним, летом 2020 года Лукашенко также рассказал, что переболел коронавирусом на "ногах".

Между тем новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 10десяти регионах Украины. Как объяснили в Минздраве Украины, этот штамм отличается от предыдущих коротким инкубационным периодом и передается гораздо быстрее "Дельты". Человек может стать заразным и инфицировать других уже в первые сутки..

Также сообщалось, что в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине.