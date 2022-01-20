Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране началась вспышка коронавируса. Эпицентром снова стали западные регионы.

Об этом глава Минздрава сказал в ходе брифинга в четверг, 20 января.

Министр напомнил, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировали более восемнадцати тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По его словам, это означает начало новой вспышки вируса.

"Это свидетельствует, что в Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки - Западная Украина. Наиболее сложная эпидситуация - в Ивано-Франковской области", - рассказал Ляшко.

При этом негативная динамика эпидемиологической ситуации наблюдается не только в Ивано-Франковской, но и в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

"В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже за два дня 30 тысяч случаев", - объяснил министр.

Напомним, новый штамм коронавируса "Омикрон", который в три раза заразнее "Дельты", обнаружили уже в десяти регионах Украины.

Также "Страна" подробно разбиралась как "Омикрон" разгоняет новую волну коронавируса и что о нем известно.