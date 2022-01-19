В Чехии умерла 57-летняя фолк-певица Хана Горка. Она намеренно заразилась коронавирусом от мужа и сына, потому что не хотела вакцинироваться и решила, что лучше будет переболеть. Однако выздороветь она так и не смогла.

Об этом сообщает ВВС.

Ханна Горка не вакцинировалась от коронавируса. Когда ее сын и муж подхватили коронавирус, она не стала изолироваться от них - напротив, все время находилась с семьей. Женщина хотела переболеть ковидом, чтоб получить антитела и соответствующую справку, которая позволит ей посещать ряд мест.

В результате певица действительно заразилась коронавирусом. В воскресенье утром, в день своей смерти, она сказала, что чувствует себя лучше и оделась, чтобы пойти на прогулку. Однако потом у женщины начала болеть спина и она пошла прилечь в спальне.

"Примерно через 10 минут все было кончено... Она задохнулась....Ее философия заключалась в том, что ей больше нравилась идея заразиться Covid, чем вакцинация" - рассказал ее сын.

Напомним, в Украине впервые за полтора месяца коронаврусом заразились более 12,5 тысяч человек за сутки.

Также сообщалось, что известный по сериалу "Кухня" российский актер Рудаков умер от последствий коронавируса.