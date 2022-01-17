Мэр Киева Виталий Клчико второй раз заболел Covid-19. Он ушел на самоизоляцию, лечится и работает из дома.

Об этом Кличко сообщил в Telegram-канале.

"Друзья! Новость для меня – неутешительная. Получил положительный результат теста Covid-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - написал Виталий Кличко.

Также он призвал подписчиков беречь себя и предупредил, что вирус агрессивен и быстро распространяется.

"Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" - заявил мэр Киева.

Напомним, "Страна" писала о том, что в прошлый раз мэр Киева Виталий Кличко получил положительный тест на коронавирус в конце октября 2020 года. Тогда он пропустил местные выборы и не пошел голосовать.

Также мы сообщали, что в ноябре 2021 года от коронавируса умер экс-мэр Киева Александр Омельченко. Ему было 83 года. Он возглавлял столицу с 1996 по 2006 год. С июня 2014 года он был депутатом Киевского городского совета. Омельченко заболел ковидом и был в тяжелом состоянии с серьезным поражением легких.