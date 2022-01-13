Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал вчерашний инсайд "Страны" о его встрече на Банковой перед Новым годом с президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком, где те поставили вопрос о том, будет ли мэр идти в президенты.

Кличко уверяет, что времени уже много прошло и он не помнит, что там говорили на встрече и вообще сам факт встречи подтвердить не может, а слухи не комментирует.

"Предположения, разные слухи я считаю для себя некорректным комментировать. Если вы опираетесь на официальный источник, который имеет доверие - это одно дело. Все остальное, я могу сказать - исключительно спекуляции", — сказал Кличко.

Заявление прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны": "в целом из его комментария можно сделать вывод, что встреча все ж таки была. Но Кличко прямо о ней говорить не хочет".

Ранее "Страна" писала об этой встрече и раскладах вокруг мэра Киева. Как говорят наши источники, с Кличко Банковая продолжает вести "разъяснительную работу", но без особого успеха.

Кроме этого, мы рассказывали, что Виталий Кличко решили встать на защиту экс-президента Петру Порошенко, которому объявили подозрение в госизмене и обратились с ходатайством об избрании меры персечения в виде взятия под стражу с возможностью внесения залога в размере одного миллиарда гривен. Он считает такой шаг власти недопустимым, потому что Украине "угрожает нападением Владимир Путин".