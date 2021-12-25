Бывший премьер-министр Арсений Яценюк и мэр Киева Виталий Кличко решили встать на защиту экс-президента Петру Порошенко, которому объявили подозрение в госизмене и обратились с ходатайством об избрании меры персечения в виде взятия под стражу с возможностью внесения залога в размере одного миллиарда гривен. Оба считают такой шаг власти недопустимым, потому что Украине "угрожает нападением Владимир Путин".

Свои мнения по этому поводу они высказали в Фейсбуке.

Яценюк считает, что попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. И сравнивает его судьбу с судьбой Януковича, который посадил Юлию Тимошенко.

"Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру пресечения, хорошо известна судьба лица с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться", - предупредил Яценюк. И призвал власть "вместо раздора и политических преследований провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России".

Кличко же заявил, что уголовное дело против Порошенко вредит государству.

"Поскольку когда такие серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины. Что думает весь мир, когда два президента одной страны конфликтуют между собой? Что думают граждане страны, когда ее нынешний и бывший президенты выясняют, кто больший враг? Хотя настоящий враг – известен, и грозит дальнейшей агрессией. А страна давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса", - написал Кличко.

Напомним, днем 24 декабря исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте Порошенко и утвердил залог в сумме 1 млрд гривен.

Чуть позже Печерский районный суд дал согласие на задержание Порошенко для его явки на суд в качестве подозреваемого для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Между тем адвокат экс-президента заявил, что против Порошенко в ближайшее время могут ввести санкции СНБО и арестовать его имущество.