Сегодня, 23 декабря, экс-президент Украины и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко не явился в Государственное бюро расследований, куда его вызывали для проведения следственный действий по делу о государственной измене.

Об этом рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань "Укринформу".

Головань пришел в ГБР вместо Порошенко. Адвокат в комментарии журналистам заявил о том, что будет ходатайствовать о вызове как свидетелей, так и о выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили бы незаконные действия власти".

"В ГБР должны эти ходатайства рассмотреть в трехдневный срок и вынести постановление", - сказал Головань.

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

Кроме того, Порошенко прислали повестку от ГБР для проведения следственных действия на 10 утра 23 декабря. Сегодня же должен был решаться вопрос вручения Порошенко ходатайства об избрании меры пресечения.

Также сообщалось, что 17 декабря Порошенко уехал из Украины и не собирается возвращаться до Нового года.