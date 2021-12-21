Лидер партии "Евросолидарность", экс-президент Украины Петр Порошенко, которому 20 декабря объявили о подозрении в государственной измене, записал видеообращение. Он заявил, что вернется в Украину в первой половине января, подчеркнув, что сделает это когда решит сам, а не когда хочет президент Владимир Зеленский.

Соответствующее обращение Порошенко обнародовал на своей странице в Facebook.

По возвращению он грозит Зеленскому разобраться, кто кому изменник.

"Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и про содействие финансированию терроризма. Кто изменник? Тот, кто в 2014 освободил 2/3 оккупированного Донбасса, или тот, кто через подписание разведения отдал врагу нашу землю? Тот, кто санкционировал десятки операций, которые ликвидировали врагов Украины, или тот, кто сливает Лукашенко и Путину спецоперации нашей разведки?", - задает вопросы Порошенко.

Также он пригрозил Зеленскому переходом за "красные линии" и призвал всех к объединению

"Предъявление подозрения главе государства в госизмене, финансировании терроризма - это переход "красных линий". Это не шутки. Шутки закончились. За это придется отвечать", - говорит Порошенко.

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и терроризме. При чем сам экс-президент в это время находится не в Украине - 17 декабря он покинул страну после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку.

Также сообщалась, что партия Порошенко в официальном заявлении назвала Зеленского "ничтожеством".