"Пидозра" для Порошенко: что ждет дальше экс-президента?

Подозрение для Петра Порошенко и экс-президент, убегающий от него, – безусловно, самое яркое событие начинающихся политических каникул, которое тут же заставило всех забыть о распропагандированном "российском вторжении". Если ничего экстраординарного не произойдет, именно эта антипорошенковская игра Банковой станет определяющим трендом вплоть до возобновления сессии Верховной Рады.

Целью Банковой в данной истории в первую очередь является информационно-политический эффект (в то, что Порошенко по итогу может получить обвинительный приговор суда и отправиться в тюрьму, мало кто верит).

Суть эффекта в следующем.

Если брать за основу фабулу обвинения по "угольной госизмене" в 2014-15 годах, то, с точки зрения адекватных граждан, Порошенко тогда поступил здраво (в кои-то веки), предпочтя не разрушать социальную и экономическую ситуацию в собственной стране, а купить уголь у "республик" и тем самым избежать катастрофы в энергетике. Куда хуже (с точки зрения адекватных граждан) он поступил в 2017 году, поддержав блокаду Донбасса.

Кстати, в этом плане непонятно, почему рассматриваются только 2014-15 годы, если, как мы помним, зимой 2017-го блокада Донбасса началась как раз с перекрытия путей перед составами с "неконтролируемым" углем (то есть торговля легально шла и в 2016-м). Но это частности.

А суть в том, что нынешний электорат Порошенко поддерживает как раз его действия, начиная с февраля 2017-го, а период 2014-16 годов предпочитает не вспоминать. На этом и играет Банковая, пытаясь просадить рейтинги предшественника, с которым она вступила в борьбу за "армовирский" электорат.

То есть, повторимся, речь идет о политической технологии, которая вовсе не предусматривает обязательной "посадки" (хотя и не исключает ее на этапе определения меры пресечения). Тем более что по тому же делу проходит и Виктор Медведчук. И пиарщики Банковой уже пытаются их представить как одно целое.

Другой вопрос, что на фоне надвигающейся катастрофы с углем в энергетике (и не только с углем) обвинения против Порошенко и Медведчука в том, что они в 2014 году решили проблему, которую не могут сейчас решить украинские власти, будут выглядеть подчеркнуто нелепо.

Хотя на эту тему упор сможет делать Медведчук, но вряд ли Порошенко, с 2017 года окончательно принявший образ "президента войны", которому адекватные действия по обеспечению страны углем явно противоречат.

"Вовина тысяча": пиар без эффекта

Еще одна резонансная тема последних дней – "Вовина тысяча". Которая обросла уже таким количеством "боков", что никто не возьмется сказать – даст она хоть какой-то положительный пиар-эффект для Владимира Зеленского или нет.

Кстати, пиарщики Банковой могли бы сначала провести анализ предыдущей подобной ситуации – с легендарной "Юлиной тысячей" – и понять, что аналогии ни к чему хорошему не ведут: все два года Юлии Тимошенко у власти после раздачи той тысячи стали для нее сплошной катастрофой, завершившейся логичным провалом на президентских выборах-2010. А ведь уже даже из-за названия аналогия напрашивается.

Но это полбеды. Главная беда в том, что сложно найти сколь-нибудь значительную электоральную группу, которая была бы довольна ситуацией, сложившейся с "Вовиной тысячей".

Начнем с того, что предназначена она только для вакцинированных. Это значит, что невакцинированные – большинство которых ради тысячи на книги и кино прививаться не пойдет – уже чувствуют себя обделенными, потому что "банкет для вакцинированных" идет и за их счет.

Далее Кабмин объявил, что люди, не имеющие смартфонов, тысячу получить не могут – и этим перевел в число противников Банковой пенсионеров и бедных.

Остались только вакцинированные со смартфонами, большинство которых и пальцем не пошевелит ради тысячи, предназначенной исключительно на книги и кинотеатры. Часть из них, правда, уже приспособилась, продав свою виртуальную тысячу за реальные 200 гривен (что напоминает ситуацию с ваучерами четвертьвековой давности); но неужели кто-то думает, что этот электорат будет благодарен подачке стоимостью в восемь буханок хлеба?!

В общем, в сухом остатке довольным оказывается столь незначительное число избирателей (преимущественно молодых, которые приспособились за виртуальную тысячу брать в барах кинотеатров пиво), что говорить о серьезном пиар-эффекте не приходится.

И пусть речь идет о государственных деньгах, потрачены они все равно будут впустую. Точно так же, как вложения в телеканал "Рада".

2 доллара за куб газа: есть ли жизнь при европейских ценах?

Проблемы с виртуальной тысячей и пока еще виртуальным подозрением Петру Порошенко пока отодвинули на второй план уже обозначенную выше и вполне реальную проблему – отопительного сезона-2022. И более общую газовую проблему предстоящего года.

Цена газа в Европе на фоне похолодания поднялась до 1900 долларов за тысячу кубометров; руководство Евросоюза глухо обвиняет в этом "Газпром", который не хочет увеличивать поставки до решения вопроса по "Северному потоку - 2", но при этом никто не хочет ускорять решение вопроса по СП-2, потому что страны ЕС в принципе не слишком волнуются из-за цен на спотовом рынке – у них газ по твердым ценам от того же "Газпрома", идущий через "Северный поток - 1" и все остальные потоки. Так что их и газ по 3000 долларов (что уже представляется вполне реальным) пугает лишь психологически.

Другое дело – Украина. Здесь спотовая цена в 1900 долларов из-за отсутствия контракта с "Газпромом" становится реальным ценником: "Нефтегаз" уже предлагает газ на бирже по 2000 долларов, и это еще явно не потолок.

Тем же, кто верит, будто обычного потребителя подобные расценки не коснутся, стоит задать вопрос местным властям: какой процент зимней потребности в газе покрывают лимиты "Нефтегаза", свыше которых приходится покупать по рыночным ценам? А заодно спросить у пекарей: почем будет хлеб, если его печь на газе по 55 (о большем пока молчим).

Если даже не брать в расчет тот факт, что вся "нестратегическая" промышленность остановится (уже останавливается) при таких ценах, оставив сотни тысяч людей безработными, то фактор продуктов питания уж точно касается каждого. Да и тепло в квартирах с наступлением холодов выглядит не таким уж и гарантированным.

Потому, собственно, единственный положительный (для власти) эффект от "Вовиной тысячи", как уже сказано, состоит в том, что она отодвинула на второй план действительно глобальные проблемы. Но они все равно придут – просто будут такими же неожиданными, как вчерашний снег для киевской власти.

Возврат к "мажоритарке": согласятся ли "слуги" на самоубийство?

Пока в парламенте каникулы, внутри власти начались маневры в отношении ближайших выборов Верховной Рады, которые, как вдруг оказалось, уже не за горами. Несмотря на громкие заявления о том, что они пройдут по пропорциональной системе с открытыми списками, в Раде вдруг появился законопроект, предлагающий провести голосование-2023 по смешанной системе – то есть как в 2012-м, 2014-м и 2019-м, – половину мест предлагается отдать мажоритарщикам.

Проект подан от имени мажоритарщиков из группы "За майбутне", но не факт, что в нем нет интереса власти. Которая предчувствует вполне реальный крах в случае избрания по партийным спискам (пусть даже открытым) и хочет подстраховаться.

Мажоритарщики всегда были резервом власти, позволяющим получить не слишком послушное, но все же не оппозиционное большинство. Именно это сейчас предлагается власти от имени депутатов из "За майбутне". Однако собрать голоса под такой проект будет крайне сложно.

Очевидно, что ни одного голоса не дадут ОПЗЖ, ЕС и "Батькивщина" – все они будут в выигрыше от перехода к "пропориционалке". Однако главная проблема – в "слугах".

Практически все они рассчитывают попасть в следующий созыв именно через списки. Неслучайно вчера Давид Арахамия сказал, что минимум половина фракции окажется в списке "Слуги народа" на следующих выборах. В этой половине видят себя минимум две трети фракции, включая мажоритарщиков, которые понимают, что следующие выборы на округах (если они будут) окажутся реваншем Богуслаевых над свадебными фотографами. А отказ от полностью пропорциональной системы означает, что при самых оптимистических раскладах (то есть 20% голосов за СН) количество проходных мест в списке сократится где-то до 60-ти. И половина из нынешних 210 туда точно не влезет.

В такой ситуации внутри провластной фракции резко вырастает число желающих перейти во "фракцию" Дмитрия Разумкова, которая со стопроцентной вероятностью будет против возврата к смешанной системе. В общем, как ни крути, 226 не насобирается, даже если к остаткам "слуг" и двум "мажоритарным" группам прикупить "Голос", которому уже все равно.

Поэтому для Банковой лучше вообще вопрос об отказе от пропорциональной системы в зал не выносить. Потому что это лишь ускорит развал фракции власти.

Послы G7 против ОАСК: изберут ли "нового Холодницкого"?

О скандале, ожидающемся сегодня. На 21 декабря назначен конкурс по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры – то есть на место, освобожденное Назаром Холодницким. Посольство США вчера торжественно объявило, что намечается "великое достижение года", а потому минимум четыре посла стран "Большой семерки" с нетерпением ожидают своего личного участия в комиссии по отбору.

Если перевести этот твит с дипломатического языка на русский, звучать он будет так: "Нас уже задолбало постоянное кидалово с избранием спецпрокурора, поэтому мы все будем контролировать лично".

Подозрения послов G7, кстати, вполне обоснованы: какой бы безвольной по отношению к Западу ни была нынешняя власть, инстинкт самосохранения есть и у нее, а потому и в последний день перед конкурсом делаются лихорадочные попытки не допустить возникновения замкнутого цикла западного контроля над украинской властью. Вчера Окружной административный суд Киева признал незаконным порядок проведения конкурса, что формально делает невозможным избрание "нового Холодницкого".

Однако послы уже пообещали, что придут, и, если мероприятие не состоится, это будет грандиозный кипиш. Так что нужно срочно получать "Вовину тысячу" и бежать в кинотеатры запасаться халявным попкорном.