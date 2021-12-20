В понедельник, 20 декабря, на сайте Рады появился текст законопроекта о мажоритарке, согласно которому предлагается провести следующие выборы по пропорционально-мажоритарной системе.

Текст соответствующего документа обнародован на официальном сайте парламента.

Основное изменение, которое предлагают народные депутаты, - это отстрочить переход на пропорциональную систему до 1 января 2027 года. До этого времени проводить выборы по Избирательному кодексу 2012 года. То есть - депутатов 50% избирается по мажоритарке, часть - по пропорциональной системе.

Внесение законопроекта прокомментировал Тelegram-канал "Политика Страны":

"Формально с такой инициативой выступили депутаты-мажоритарщики от группы Коломойского "За будущее". Но в реальности за этим стоит Офис президента.

В чем логика Банковой?

У Зеленского прекрасно понимают, что "слуги народа" проигрывают выборы в Раду (соцопросы им уже дают стабильно менее 20%). И парламентские выборы будут, скорее всего, до президентских (в октябре 2023 года). А это значит, что велик риск того, что большинство в новой Раде будет сформировано вообще без "слуг", а премьером станет политик из оппозиции, что резко снизит и без того не очень радужные шансы Зеленского на победу на выборах президента.

Но это если выборы будут происходить по нынешнему закону, который предусматривает, что Рада на 100% избирается по партспискам.

Если же, как предлагается, вернуть выборы половины депутатов по мажоритарным округам, то картина будет совсем иная.

Итоги выборов по мажоритарке будут, скорее всего, такими же как и на местных выборах в прошлом году. И по большинству округов победителями станут не выдвиженцы крупных общенациональных партий (включая "слугу народа"), а представители местных элит.

И они сформируют в Раде огромное "болото" в котором потонут любые попытки оппозиционных партий сформировать свое большинство даже если "слуги" по партспискам наберут мизер голосов.



И если сейчас две группы мажоритарщиков ("За будущее" и "Довира") насчитывают менее 50 депутатов, то в будущей Раде численность подобных групп вполне может превышать 150 человек. И именно они будут определять какая коалиция по итогу будет сформирована. А так как мажоритарщики обычно ориентируются на действующую власть (от которой получают разные бонусы), то и идти против Зеленского до тех пор, пока он президент, они не будут. А значит, минимизируется вероятность того, что после выборов в Раду будет сформировано оппозиционное Зеленскому большинство и правительство.

Другое дело, что если он проиграет выборы президента, то все это мажоритарное "болото" тут же переориентируется на нового "гаранта". Но это, как говорится, уже совсем иная история.

Препятствием на этом пути может стать позиция Запада, который активно продвигал идею перехода к пропорциональной системе. Но тут вопрос насколько эта позиция будет жесткой. Если просто пожурят, то Зеленский, скорее всего, не обратит на эти претензии никакого внимания и протолкнет возвращение к мажоритарке."

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему партии агитируют мажоритарщиков идти вместе на выборы.

Также сообщалось, что Стефанчук заявил, что не подпишет представление народных депутатов в КСУ относительно даты следующих парламентских выборов.