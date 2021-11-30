Из фракции "Слуги народа" вышел мажоритарщик и член недавно созданного межфракционного депутатского объединения "Разумная политики" Роман Соха.

О своем выходе он сообщил после выступления в Верховной Раде, во вторник, 30 ноября.

Он сказал, что последней каплей стало назначение Ростислава Шурмы (бывшего директора "Запорожстали") на пост заместителя главы Офиса президента.

Отметим, это первый самостоятельный выход из фракции "Слуга народа" за всю историю Рады девятого созыва. До того из фракции только исключали.

По информации источников "Страны", на этой неделе Роман Соха не последний депутат-мажоритарщик, который собирается покинуть ряды фракции "Слуга народа".

"Будут ещё заявления о выходе", - сказал источник.

Напомним, ранее стало известно, что на заседании фракции "Слуга Народа" решили инициировать процедуру исключения одесского нардепа Артема Дмитрука из своего состава. Он также вошел в депутатское объединение экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Также мы писали, что в октябре народного депутата Людмилу Буймистер, которая единственная среди "слуг народа" голосовала против закона об олигархах, исключили из фракции.