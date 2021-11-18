Вопреки ожиданиям, съезд партии “Слуга народа” (СН), состоявшийся 15 ноября, не запустил процедуру лишения депутатских полномочий экс-председателя Верховной Рады и бывшего первого номера избирательного списка СН Дмитрия Разумкова, перешедшего в оппозицию к Офису президента (ОП).

Не исключено, что экс-спикер получил только отсрочку, как судачат в парламентских кулуарах.

Но Разумков хочет использовать эту возможность для развития своего межфракционного объединения (МФО) “Разумная политика”, созданного из членов фракции СН, “Батькивщины”, а также внефракционных депутатов. Он решил превратить МФО в некое подобие депутатской группы, а параллельно будет строить одноименную партию.

Подробности - в материале “Страны”.

МФО под давлением

Съезд СН не стал инициировать отъем депутатского мандата у бывшего первого номера партийного списка Разумкова. Хотя об этом задолго до партсъезда вполне серьезно говорило руководство политсилы, упирая на то, что Разумков, расставшись со спикерским креслом, не вернулся в состав фракции СН.

На сайте Рады экс-спикер действительно назван внефракционным.

Разумков же считает, что это не так. Он полагает, что после отставки вернулся во фракцию СН. Возможное решение делегатов о лишении его полномочий со ссылкой на норму об императивном мандате он называл незаконным и обещал вернуться в Раду через суд, если Центризбирком встанет на сторону СН.

Но накануне партийного мероприятия один из влиятельных членов СН заверил “Страну”, что бывшего соратника решили пока оставить с мандатом.

Перевесила точка зрения, что отъем мандата сейчас принесет больше вреда, чем пользы.

“До пятницы реально хотели забрать мандат у Разумкова, но потом на Банковой решили этого не делать, чтобы не подыгрывать игре экс-спикера в нашего главного оппонента. Все бы только это обсуждали, и рейтинг Разумкова еще бы вырос”, - заверил собеседник.

По его словам, для Банковой выгоднее, чтобы из-за спорной ситуации с мандатом экс-спикер оставался в подвешенном состоянии.

“Тем временем работа на развал МФО продолжится. Она уже приносит результат. Плохо только, что Разумков остается на слуху”, - утверждает источник.

В то же время лояльные к ОП анонимные телеграм-каналы разгоняли после съезда версию, что у Разумкова могут отобрать мандат уже после начала кампании на мажоритарном округе №206, освободившемся после загадочной смерти народного депутата Антона Полякова (“За будущее”). Тогда экс-спикер, мол, не сможет вернуться в Раду через эти выборы.

Говоря о “результате”, собеседник в СН имел в виду выход из МФО члена фракции “Батькивщины” Владимира Кабаченко, о котором стало известно одновременно с официальной регистрацией “Разумной политики”.

По данным коллег Кабаченко из “Батькивщины” это стало результатом давления с Банковой.

“Там было давление на Юлю (Тимошенко — Ред.), у нее были буквально истерики по этому поводу. Власти вернулись к тем же уголовным делам против ее родни, что и при отставке Разумкова (речь идет об уголовном деле Государственной продовольственно-зерновой корпорации - Ред.). И против Кабаченко также началось движение по его связям со Злочевским (экс-министр экологии и природных ресурсов, президент энергетической компании “Burisma Group” Николай Злочевский- Ред.) Там было давление со всех сторон", — подтверждает источник "Страны" в “Батькивщине”.

Сам Разумков о том же заявил на брифинге-презентации МФО.

“Люди как корабли: кто-то не доплыл, потому что ему помогли. Как и с некоторыми нашими коллегами, которые сегодня не рядом. Но давление, которое было из Офиса президента... остается фактом”, - заявил экс-спикер, заверив, что остальные члены МФО выходить не собираются.

Как говорит один из его соратников, Разумков намерен добиться от МФО деятельности наподобие депутатской группы. “Это будет МФО, но де-факто как группа со своими законопроектами, идеями, планами, тезисами и так далее. Это в идеале, конечно”, - уверяет источник.

Он также сказал, что сейчас экс-спикер активно ведет переговоры с депутатами, чтобы больше людей зашло в МФО. Параллельно запускается партийное строительство. “Когда Разумков был на спикерской должности, созданием партии он почти не занимался. Сейчас же постепенно процесс активизируется”, - утверждает источник в окружении бывшего председателя Рады.

Один из участников МФО Дмитрий Гурин (СН), избранный по мажоритарному округу в Киеве, написал на своей странице в Фейсбуке, что порядки в “Разумной политике” отличаются большим демократизмом, чем в “Слуге народа”.

“У фракции СН известные серьезные проблемы: до сих пор нет положения о фракции, регламента принятия решений. Рабочая группы внутри фракции разработала эти документы более года тому назад, однако их так не то что не приняли, а даже не поставили на голосовании фракции…Чем более конструктивно будет себя вести в этой ситуации (с МФО - Ред.) руководство фракции, чем раньше поймет, что проблемы у фракции реальные и их нужно решать - тем дольше фракция СН просуществует”, - пишет депутат Гурин (СН).

Говоря о членах МФО, он отметил, что в состав объединения входят депутаты, чье мнение “об их профилях деятельности” для него важна. Разумков же показал себя профессиональным и эффективным спикером Рады.

“Я до сих пор считаю его снятие ошибкой, а форму этого снятия - политической расправой, которая ударила прежде всего по рейтингам СН… Я уважаю Дмитрия Разумкова, готов с ним сотрудничать в рамках МФО. Однако решения относительно голосований я всегда принимал самостоятельно и не планирую менять подход”, - говорит Гурин, добавляя, что покидать фракцию он не планирует.

Поле битвы - телеэфир

Теперь Разумкову со товарищи нужно подтвердить серьезность своих претензий на субъектность. Законопроекты таким подтверждением вряд ли могут быть, потому что монобольшинство не допустит их принятия. Но вполне - слаженность голосований, а скорее - неголосований, например, за проекты, важные для Банковой.

И, судя по всему, это уже дает результаты. Так, перенесены на следующую неделю законопроект о Киеве (по которому разделялись должности главы КГГА и мэра города), а также законопроект 5600 о повышении налогов. По неофициальной информации главной причиной этого стала нехватка голосов. Не в малой степени - из-за позиции группы Разумкова, в которую входит 21 "слуга народа". Без них численность фракции президента сейчас составляет всего 221 депутат.

При этом МФО может еще больше расшириться.

Кадровые резервы у Разумкова не исчерпаны.

Например, часть нынешних членов “Разумной политики” источники “Страны” связывают с экс-министром внутренних дел Арсеном Аваковым и бывшим главой ОП Андреем Богданом, у которых свои счеты с Банковой. Однако депутатов, ориентированных на этих двоих, гораздо больше, чем вошло в МФО. Но в кулуарах указывают и на парламентариев из других групп влияния, которые могут присоединиться к Разумкову, скажем на внефракционного депутата Александра Дубинского, в прошлом главного возмутителя спокойствия во фракции СН, изгнанного из ее рядов после попадания под американские санкции.

Впрочем, собеседник, близкий к Дубинскому, говорит, что не слышал о таких переговорах. “В теории это возможно, но я не слышал такого разговора. Да и что Саше делать в одном объединении, скажем, с “соросенком” Митей Гуриным (Дубинский в свое время вел борьбу против группы “соросят” во фракции СН - Ред.). Они могли друг друга как-то терпеть в большой фракции, а в маленьком объединении этого не будет”, - утверждает источник.

В пропрезидентской части "Слуги народа" пытаются делать вид, что их не особо волнуют перспективы роста численности МФО Разумкова и в целом развитие его политпроекта.

Один из собеседников издания назвал состав “Разумной политики” “слабым”. “Они все хорошие ребята, но не впечатляют. Некого отправить, например, на эфиры. Их загонят за синие горы даже те спикеры СН, что есть. А им же нужно завоевывать сторонников - прежде всего из числа наших бывших избирателей. С таким составом это будет сделать сложно. Разумкову очень помог бы переход на его сторону некоей важной в нынешних раскладах в СН фигуры типа главы “финансового” комитета Даниила Гетманцева. “Это было бы сильно. Мы бы тогда поняли, что дела серьезные”, - говорит источник среди депутатов от пропрезидентской части "Слуги народа".

В то же время другой депутат из СН говорит, что по поводу проекта Разумкова сейчас очень сильное напряжение на Банковой.

"Чтоб кто ни говорил, но очевидно - Разумков отбирает голоса и у президента, и у "слуг". И отбирает очень сильно. Сходу у него по разным опросам 5-7%. И это он еще не начинал активно работу и раскрутку своей партии. Поэтому он постепенно выходит на первые роли в числе всех врагов Зеленского, так как полностью ломает всю стратегию переизбрания на второй срок. Если так будет идти дальше, то Зеленский может и во второй тур не выйти. И против Разумкова, и против его группы будут брошены крупные силы. Другой вопрос насколько это будет эффективно? Чем больше будут мочить Разумкова, тем выше к нему внимание и быстрее расти будет рейтинг. Вообще его оставить в покое - тоже не вариант. Ведь наша фракция очень неоднородная. И многие совсем не против будут навести мосты с Разумковым, если увидят, что его проект пошел в гору", - говорит нардеп.

Через спикеров и каналы, близкие к Банковой, вбрасывается тема о возможном альянсе Разумкова, экс-главы МВД Авакова и экс-премьера Арсения Яценюка.

Но в окружении Разумкова эту информацию опровергают.

"Ни Авакова, ни Яценюка в партии Разумкова не будет. Слухи об этом - фейки, которые вбрасываются Офисом президента", - сказал источник в окружении Разумкова.

В то же время понятно, что если рейтинг Разумкова продолжит расти, то он вполне сможет рассчитывать на поддержку самого широкого круга влиятельных противников Зеленского.

Правда, вступать им в партию для этого, конечно же, не потребуется.