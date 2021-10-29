После отставки Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады слухи о создании им собственного политпроекта идут один за другим. Так, недавно прозвучала информация, что экс-спикер ведет политические переговоры с известным врачом Евгением Комаровским и журналистом Дмитрием Гордоном. Стороны это отрицают.

Вместе с тем сам Разумков вчера сказал, что действительно готовит создание собственной партии.

Благо его рейтинги после отставки заметно выросли.

Что из себя будет представлять будущая партия спикера и кто в нее войдет разбиралась “Страна”.

Экс-спикер, доктор и журналист

Масла в огонь оживленных разговоров о политическом будущем экс-спикера подлил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко. В эфире передачи “Hard с Влащенко” на телеканале “Украина 24” он озвучил, по его словам, инсайд: Разумков вступил в переговоры с доктором Комаровским и журналистом Гордоном, которые якобы проходят “плодотворно”. “Это трио будет очень серьезным магнитом для разочарованного в Зеленском электората “Слуги народа”, - заявил Луценко.

Гордон в комментарии “Стране” опроверг факт переговоров Разумкова с ним, и, кстати, с доктором Комаровским.

“Я в тысячный раз могу сказать, что я не собираюсь в политику. Меня это совершенно не интересует. Я счастлив в своей работе. А политики - это люди, которые становятся несчастными после того, как туда (в политику - Ред.) попадают. Я не собираюсь свою жизнь бросать под ноги интригам, дрязгам, “разборкам”. Никаких переговоров со мной Разумков не вел, и я не планирую в них участвовать. Я перебросил эту информацию (о переговорах - Ред.) доктору Комаровскому. Мы только посмеялись. Он мне даже написал: “А зачем нам третий?” - прокомментировал Гордон изданию.

Интересно, что в разговоре с Луценко ведущая Наташа Влащенко тоже сослалась на Гордона, что тот-де не хочет идти в политику, на что бывший генпрокурор сказал следующее.

“Гордон занимается политикой и будет заниматься политикой. Правда, как человек, который уже стал политиком, он умеет придавать словам разное значение”, - отреагировал Луценко.

“Заявление Луценко видел, но о переговорах с Комаровским и Гордоном не слышал”, - заявил “Стране” народный депутат от “Слуги народа” Василий Мокан, который до избрания в Раду вместе с Разумковым владел “Укрaинcкoй пoлиткoнcaлтингoвoй группой” и входит в близкое окружение экс-спикера.

Сомневается в факте проведения таких переговоров собеседник, хорошо знакомый с Разумковым.

“Мы как-то обсуждали с Дмитрием Комаровского. У меня точно не сложилось впечатление, что они ведут политические переговоры. Не слышал я и о выстраивании каких-то отношений с Гордоном”, - сказал источник не под запись.

Вчера ближе к вечеру факт таких переговоров опроверг и сам Разумков.

"Сегодня, я думаю, есть достаточно коллег, которые, как и я, переживают за государство, и в парламенте, и вне него. Мы точно готовы двигаться вперед. Но с Гордоном и Комаровским мы никогда об этом не говорили", - сказал экс-спикер.

При этом он, однако, пожалуй впервые официально подтвердил, что действительно готовит созданий своей политической партии.

"Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем… возвращать людей, в том числе, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди… Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Думаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы далее развивать и все ж таки сделать то, что мы обещали людям. Есть те, кто пошел со мной, кто идет еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций… Именно мы фактически создавали ту программу, с которой шли на президентские и парламентские выборы, и люди этому поверили. Люди поверили нам, что мы будет двигаться вперед. К сожалению, сегодня… действительно отошли от принципов, но не все. Я своим принципам остался верен", - сказал Разумков.

О чем говорят рейтинги?

Эксперты не исключают, что в партии Разумкова все же некоторые из упомянутых Луценко людей будут присутствовать.

“У Разумкова, Комаровского и Гордона серьезная узнаваемость, уровень доверия, харизма, собственные популярные каналы коммуникации с избирателями и прекрасные связи с рядом национальных телеканалов. Они вполне подходят для того, чтобы быть хедлайнерами политпроекта. Правда, их целевая аудитория - преимущественно русскоязычные избиратели. Дело не только в языке общения, который предпочитают все трое, но и в политической позиции, которая отвечает части запросов этого электората, и появлении их в СМИ, чью аудиторию он составляет по большей части”, - объясняет политтехнолог, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов “Стране”.

В свою очередь политолог Анатолий Октисюк считает, что Дмитрий Гордон выбивается из этой тройки.

“У Разумкова сейчас первый заход в публичную политику. Комаровский вообще никогда не был политиком. А вот Гордон только с 2014 года успел побыть депутатом Киевсовета от БПП, главой штаба партии Смешко “Сила и честь” и ее главным VIP-агитатором”, - говорит эксперт.

Cобеседник же в окружении экс-спикера спрогнозировал, что любого претендента на статус “лица партии” будут “замерять”, и решение о сотрудничестве будет приниматься, исходя из результатов.

“Дмитрий же - опытный политтехнолог. Он будет ставить все фамилии в социологию, смотреть на замеры. Не думаю, что исследования будут проводиться сейчас. Еще должно пройти какое-то время”, - комментирует источник.

Если рейтинги Комаровского и Гордона не замеряют по заказу Разумкова, это не значит, что кому-то другому они не интересны. Как рассказали “Стране” в одной из известных социологических контор, оба они значились в опросах, правда, в разное время. Заказчиков исследования нам не назвали, но поделились результатами.

“Гордон фигурировал в недавнем исследовании. Не доверяют ему примерно половина участников опроса. Четверть - доверяют и столько же - не знают его или не определились в своем отношении к нему”, - сказали нам социологи.

"То есть, Гордон - крайне неоднозначный персонаж для избирателей. Поэтому вряд ли его разумно делать одним из публичных лиц новой политической силы. Легче просто договориться с ним о медиаподдержке, без его официального присоединения к партии", - говорит "Стране" один из политтехнологов.

Комаровского “замеряли” сравнительно давно и у него баланс доверия-недоверия значительно лучше, чем у Гордона. В принципе, он даже лучше, чем у любого из украинских политиков.

“Примерно 60% респондентов ему доверяют, по 20% - тех, кто не доверяет, и неопределившихся”, - сказали социологи “Стране”.

Но главное с точки зрения будущей партии Разумкова это, конечно же, рейтинги самого экс-спикера. А они весьма неплохие.

По данным Киевского международного института социологии на середину октября, президентский рейтинг Разумкова после отставки составил более 7% (рост в несколько раз в сравнении с прошлыми замерами).

При этом рейтинг президента Владимира Зеленского в октябре рухнул с 33% в сентябре до 24.7%. Эксперты “Страны” считают, что избирателей президента во-многом перехватил Разумков.

Как назовут партию?

По политрынку уже гуляют возможные названия для разумковской политсилы.

“Страна” слышала, например, такие варианты: “Партия разумных людей”, “Разумное дело” (“Розумна справа” по-украински), “Разум”. Кстати, последнее название уже занято партией “Развития и украинской мечты” (сокращенно “Разум”).

Источник в окружении Разумкова допускает, что фамилия экс-спикера так или иначе будет обыграна в наименовании его политсилы. “Грех не сыграть на такой фамилии”, - говорит он.

“Допускаю, что в итоге это будет типичная лидерская партия, где упор будет на раскрутке Разумкова. Говорится, конечно, может разное, но иначе нельзя. Проекты с “размытым” лидерством, как показал “Голос”, у нас не взлетают”, - полагает политолог Анатолий Октисюк.