Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший спикер парламента Дмитрий Разумков ведет переговоры о политическом объединении с доктором и телеведущим Евгением Комаровским и украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

"Это трио (Разумков, Комаровский и Гордон - Ред.) будет очень серьезным магнитом для разочаровавшегося электората Зеленского", - заявил Луценко в эфире "Украина 24".

Но сам Гордон в комментарии для "Страны" опроверг факт переговоров Разумкова с ним и с доктором Комаровским.

"Я в тысячный раз могу сказать, что я не собираюсь в политику. Меня это совершенно не интересует. Я счастлив в своей работе. А политики - это люди, которые становятся несчастными после того, как туда (в политику - Ред.) попадают. Я не собираюсь свою жизнь бросать под ноги интригам, дрязгам, "разборкам". Никаких переговоров со мной Разумков не вел, и я не планирую в них участвовать. Я перебросил эту информацию (о переговорах - Ред.) доктору Комаровскому. Мы только посмеялись. Он мне даже написал: "А зачем нам третий?" - сказал "Стране" Гордон.

Напомним, по результатам соцопросов, только 8% украинцев положительно отнеслись к отставке Разумкова, негативно - почти 40%.

Также сообщалось, что Дмитрий Разумков рассказал, чем он занимается после отставки.