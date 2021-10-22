Экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у него после увольнения с должности спикера парламента стало меньше свободного времени.

Об этом со ссылкой на Разумкова сообщает "Украина 24".

"Стало меньше свободного времени. Больше положительных эмоций, но я думаю, что это только начало - дальше будет еще меньше... Я всем занимаюсь. У меня действительно много вопросов, которые нужно решать", - сказал Дмитрий Разумков.

По его словам, сейчас у него есть много планов, которые он хотел бы реализовать.

"И много тех обещаний, которые мы еще давали давно. Не всегда это получалось делать с должности спикера, потому что спикер Верховной Рады - это спикер всей Верховной Рады. И продвигать предвыборные обещания лишь одной политической силы - это неправильно - для этого есть другие народные депутаты. Но сегодня больше времени, вдохновения, возможностей для того, чтобы наконец-то вернуться к тому, что говорили в 2019 году, что мы обещали людям. Ну, и убедить коллег, наконец, этим заниматься", - сказал экс-председатель Верховной Рады.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что после отставки с должности спикера парламента он автоматически возвращается во фракцию "Слуга народа", поскольку заявления о выходе из нее не писал, а ее представители не голосовали за его исключение.

Также мы писали, что после увольнения Разумков заговорил о создании своей партии с прицелом на выборы президента Украины.