Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия требовал от спикера парламента Дмитрия Разумкова назначить на пост главы аппарата Верховной Рады своего ставленника, угрожая спикеру увольнением с его поста.

Об этом спикер Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире канала "Украина 24".

"Почему вопрос руководителя аппарата возник как шантаж головы Верховной Рады - или назначь нашего или мы тебя снимать будем. Я на шантаж не велся, простите, и вестись не буду. Или я что-то солгал?", - сказал Разумков.

На это глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко ответил вопросом на вопрос: "А я шантажировал?".

Далее в эфире телеканала состоялся следующий диалог между Корниенко и Разумковым.

Разумков: А кто мне письмо прислал? Не Арахамия?

Корниенко: А что, это шантаж что ли?

Разумков: Ну а что? Или назначай или мы тебя снимаем. Ну снимайте, но я аппарат обижать не дам, там люди работают круглосуточно. Делать людей, которые работают на парламент, заложниками перетягивания политического каната, я не дам.

"Страна" ранее сообщала, что должность главы аппарата оставалась вакантна после того как Разумков убрал с неё Вячеслава Штучного, который был лоялен Офису президента. Именно его возвращения в кресло главы аппарата добивалось руководство фракции.

На заседании 5 октября Разумкова на два дня отстранили от ведения заседаний Рады перед голосованием по его отставке.

Как сообщалось, Рада рассмотрела отстранение Разумкова по ускоренной процедуре. Сам спикер считает, что был нарушен регламент, но оспаривать в суде свое отстранение не собирается.

Утром 5 октября мы сообщали, что в распоряжении "Страны" оказались подписные листы за отставку спикера Рады Разумкова. 175 народных избранников оставили свои подписи в них.

Кроме того, мы писали, что в "Слуге народа" заявили, что в случае отставки председателя Рады Дмитрия Разумкова, его место может занять Руслан Стефанчук.