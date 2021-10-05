В распоряжении "Страны" оказались подписные листы за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которые руководство фракции "Слуга народа" собрали во время выездной встречи в Трускавце.

Отметим, днем ранее спикер Верховной Рады заявил, что получил письмо от главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии с предложением уйти в отставку. В документе стоят подписи 175 народных депутатов.

Напомним, главной целью заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце стала отставка спикера парламента. Процедура отзыва Разумкова с поста спикера начнется в понедельник, 4 октября, за четыре дня до дня рождения спикера Рады.

При этом, по словам Разумкова, фракция "Слуга народа", которая инициировала его отзыв с должности, отказалась встретиться с ним, чтобы обсудить вопрос его отставки с должности председателя Верховной Рады.

Также мы писали, что утром нардеп "Батькивщины" после разговора с Арахамией решил голосовать за отставку Разумкова.

Голосование за отставку спикера парламента, как заявил Разумков, на текущей неделе не будет, так как он намерен придерживаться регламента, по которому на процесс отпущено десять дней.