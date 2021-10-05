"Досье Пандоры": "Кольчуга" времен Зеленского

"Досье Пандоры" – так называется новая политическая бомба, взрывающая мир. То есть она в теории взрывает весь мир, но в реальности является бомбой, подложенной под политические основы лишь нескольких стран, находящихся в "красной зоне" на опубликованной в западных СМИ карте Pandora Papers. А в эпицентре ожидающегося взрыва – одно государство, имеющее на этой карте самый красный цвет: Украина.

Начиная со вчерашнего дня для всего мира Владимир Зеленский перестал быть борцом с коррупцией и олигархатом. "Досье Пандоры" дискредитировало образ "президента Голобородько", показав, что президент Зеленский является антиподом своего сериального персонажа, тем, против кого Голобородько, собственно, и боролся.

Начиная со вчерашнего дня для нынешнего украинского президента настают тяжелые времена.

Правда, мыслить линейно в этой ситуации будет неправильно. Не следует думать, что разрушение предвыборного образа Зеленского тут же обрушит его президентский рейтинг. Обрушение, безусловно, произойдет, но не так быстро. "Тяжелые времена" в ближайшей перспективе означают нечто другое.

Ключевые вопросы во всей этой ситуации – кто и зачем открыл ящик Пандоры с лежавшим в нем досье. И на вопрос "кто?" ответ очевиден, поскольку следы ведут к "соросятам" и стоящему за ними Западу.

Сложнее с вопросом "зачем?", хотя и тут, в общем-то, все не так уж сложно: в последние месяцы Западу стало очевидно, что под прикрытием антироссийской угрозы Зеленский строит авторитарный режим, в котором и влияние собственно Запада будет ограничено (зато останется сильным влияние Игоря Коломойского). Вскрывая "Досье Пандоры", Запад ставит украинского президента перед выбором: или сдать Коломойского (а также более четко выполнять требования Запада), или оказаться в изоляции от "демократического мира" (при уже имеющейся изоляции со стороны России).

Подобные удары по украинским лидерам Запад наносит не в первый раз. И "дело Гонгадзе", и "кольчужный" скандал, которые в свое время обрушились на Леонида Кучму, имели целью пресечь его авторитарные амбиции и сделать более подконтрольным Западу.

Но парадокс в том, что оба скандала в конечном итоге толкали Кучму в сторону России. Для Зеленского на сегодняшний день такая перспектива кажется нереальной. Но это для Зеленского. А вот для Коломойского нет ничего невозможного, когда речь идет о его выживании.

Так что взрыв однозначно неизбежен, вопрос только в том, какими будут его последствия.

Отставка Разумкова буксует?

Тем временем в парламенте по инерции готовится взрыв бомбы, которая казалась гигантской, но теперь выглядит как "ЧП районного масштаба". "Слуги народа" вчера вели активную подготовку к отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который официально объявлен персоной нон грата для нынешнего режима.

Сам Разумков тоже не скрывает, что перешел в ряды недругов (но пока еще не врагов) нынешней власти. Он прекрасно понимает, что у Банковой есть все возможности его "уйти" – пусть не сейчас, так в течение ближайших недель. Но решил продемонстрировать свои аппаратные возможности, чтобы превратить объявленную ему войну в фарс.

Так что главный вопрос нынешней недели в парламенте: состоится отставка спикера в течение ближайших четырех дней или нет. И вопрос отнюдь не праздный. Даже в спокойные времена ситуация, когда Банковая задекларировала решение какого-то вопроса, а он не решается, демонстрировала бы всем ее слабость. А в нынешние неспокойные…

Вскрытое "Досье Пандоры" лишний раз заставляет "слуг" задуматься – стоит ли продолжать быть верным гаранту, вокруг которого сжимается кольцо международной изоляции. И вопрос о Разумкове тут ключевой – поскольку будущая партия спикера может оказаться для многих единственной альтернативой, когда возникнет необходимость бегства с тонущей лодки Зеленского.

Поэтому вопрос затяжки с отставкой спикера – это не только вопрос его престижа. Может получиться так, что через 2-3 недели у Банковой не будет даже тех возможностей, которые есть сейчас.

Кулеба против Большой семерки. Как бы против

Весьма откровенным заявлением вчера порадовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Глава внешнеполитического ведомства возмутился ситуацией, когда "некоторые послы" имеют прямой доступ к украинскому президенту, а их коллеги в соответствующих столицах могут добраться до лидеров дружественных государств, только пройдя девять кругов ада.

Проще говоря, министр возмутился тем, что Украина в отношениях с некоторыми государствами находится в статусе второсортного партнера. Напрямую Кулеба эти государства не назвал, но он так расхваливал послов стран Большой семерки, что всем стало очевидным: речь идет именно об этих государствах.

Ущербность Украины в нынешней международной политике задевает многих ее граждан, и можно было бы лишь похвалить министра, которого эта ущербность тоже задевает. Если бы не одно "но"…

Поскольку заявление Кулебы не может быть ответом Банковой на созданный Западом скандал с "Досье Пандоры" (глава МИД не принадлежит к числу спикеров, выполняющих ответственные поручения президента), значит, оно просто является инерционным продолжением недавнего курса власти, суть которого состоит в попытках что-то выторговать при помощи резких заявлений, раздражающих партнеров. А поскольку этот, внешне независимый, курс сопровождался сдачей Западу судебной системы, то о реальной независимости говорить в данном случае не приходится.

Нужны не слова, а действия. А у Зеленского вся независимость сводится к тому, чтобы прикрыть от Запада Коломойского. Пусть даже ценой сдачи интересов государства.

До свиданья, наш ласковый Миша: Саакашвили снова стал грузинской проблемой

С пятницы, впервые после длительного перерыва, одним из главных ньюсмейкеров для Украины оказался Михаил Саакашвили. Причем сделал он это, находясь не в Украине, а в грузинской тюрьме.

Собственно, именно тайный отъезд на родину бывшего грузинского президента, бывшего одесского губернатора и пока еще главного "реформатора" Украины и стал причиной, по которой Михо попал в топ украинских новостей. Скоро наши медиа потеряют к нему интерес, но пока он выглядит эдаким Че Геварой, которому стало скучно быть у власти и который решил поднимать революцию в джунглях.

Хотя, конечно, сравнивать Михо с Че – это явный перебор. Латиноамериканский революционер отправлялся в джунгли, рискуя жизнью, в то время как для Саакашвили подобный вызов грузинским властям – всего лишь спорт. Как и четыре года назад в Киеве, в Тбилиси Михо прекрасно понимает, что камера предварительного заключения – это все, что ему могут устроить. От большего прикроет Запад. И уже, собственно, прикрывает – предупредительное заявление Евросоюза тому свидетельство.

Так что головная боль украинских властей вернулась в Грузию, и в Киеве многие вздохнули с облегчением. Теперь, если даже вдруг возникнет вопрос об экстрадиции Саакашвили обратно в Украину, не факт, что на это кто-то согласится.

Мир без соцсетей: подсказка для Трампа, Москвы и Пекина

Человечество вчера на семь часов ощутило, что такое постапокалипсис. Конечно, не все человечество, но значительная его часть, для которой неотъемлемой частью жизни стали Фейсбук и Инстаграм. Вчера оказалось, что может существовать интернет, в котором нет двух ведущих соцсетей, а также мессенджера Вотсапп, платформ Нетфликс, Стим и Плейстейшн.

Больше того, на какое-то время "умер" даже Вайбер, сбои в работе были у Гугла, Твиттера и Амазона. И настал звездный час Телеграма.

Ночью работа Фейсбук была восстановлена. В компании все списали на проблема с запуском обновления маршрутизаторов, из-за ошибок в которой и произошел глобальный сбой.

Но, в любом случае, вчерашний день показал, что это вполне возможно – на какое-то время лишить Запад одного из главных его козырей и вернуть мир из постинформационного общества в информационное. И что бы ни стало причиной вчерашнего сбоя, этот опыт заставит задуматься многих. Хоть Китай, хоть Россию, хоть Трампа.