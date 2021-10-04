Вечером в понедельник, 4 октября, в двух соцсетях - Instagram и Faceook, а также мессенджере WhatsApp произошел глобальный сбой. С проблемами сталкиваются пользователи со всего мира. Все они принадлежат корпорации Facebook.

При переходе на страницы соцсетей пишет, что веб-страницы по соответствующим адресам "возможно, временно недоступны или постоянно перемещены по новому адресу".

Напомним, 2 августа, в Instagram произошел глобальный сбой. По информации Downdetector, сбой в работе соцсетей затронул пользователей из Украины, России, Беларуси, Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии, Италии, Германии, США и других.

Кроме того, сообщалось, как летом в работе Spotify, Twitter и мировых СМИ произошел масштабный сбой. Он был связан с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly. Проблему решили в течение дня.