В четверг, 2 августа, в Instagram произошел глобальный сбой. С проблемами сталкиваются пользователи со всего мира.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Проблемы с работой приложения наблюдались еще утром, однако они были не настолько массовыми. К 14:00 сбой затронул наибольшее количество пользователей. Среди неполадок, на которые поступают жалобы, - невозможность войти в свой аккаунт, невозможность загрузить фотографии или видео, а также проблемы в работе сайта.

По информации Downdetector, сбой в работе соцсетей затронул пользователей из Украины, России, Беларуси, Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии, Италии, Германии, США и других.

Напомним, "Страна" писала о том, что в июле в Украине произошел масштабный сбой в работе сайтов госструктур, его причиной оказались технические проблемы у интернет-провайдеров. Их быстро устранили.

Также мы рассказывали, что пользователи Instagram могут публиковать фото и видео с компьютера.

Кроме того, сообщалось, что кроме сайта и аккаунта в Facebook, у Украины появилась страница в Instagram.