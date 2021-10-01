Подписи против Разумкова: "слуги" начали процедуру отставки спикера

Все тайное рано или поздно обречено становиться явным. Несколько месяцев Банковая точила зуб на спикера парламента Дмитрия Разумкова, но старалась не выносить свое недовольство наружу. Однако внутреннее недовольство не имеет смысла, если его не реализовать через соответствующие решения. И вчера первый шаг к этому был сделан: лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил у главы Верховной Рады бланки подписных листов для сбора подписей за отставку самого спикера.

Сделано это было, как сейчас часто происходит у монобольшинства, максимально нелепо: свой запрос Арахамия оформил на бланке фракции, хотя сама фракция даже была не в курсе, что от ее имени что-то запрашивают.

После того, как во внутренних чатах (а потом и в СМИ) прошла волна возмущения тех, кого "без меня меня женили", лидер парламентских "слуг" решил исправить "процедурную ошибку". О чем не без издевки сообщила пресс-служба спикера.

Впрочем, главное здесь не в том, что Арахамия поставил себя в неловкое положение. Замена "партийного" заявления частным означает одно: на данный момент существует немалая внутренняя оппозиция желанию Банковой снять председателя Верховной Рады. О чем говорят и сами "слуги" – правда, в основном, анонимно.

И вот для преодоления этой внутренней оппозиции всю фракцию везут в Трускавец. Как объясняли раньше – для обсуждения ротации в Кабмине. Как теперь стало ясно – для сбора подписей на листах от Арахамии и для обеспечения нужного количества голосов. В этом свете понятно, почему самого Разумкова в Трускавец не позвали.

Пока все идет к тому, что да. В случае, если внутреннюю оппозицию полностью сломить не получится, голосами точно поможет "Довира" и, вполне вероятно, "За майбутне". 226 должно насобираться. Сложнее будет со сменщиком, но и здесь у президента существуют бюджетные и кадровые возможности для убеждения.

Однако Владимир Зеленский должен понимать, что в этой победе будет заложен и его потенциальный проигрыш: если до сих пор рейтинг спикера рассматривался как продолжение рейтинга президента, то теперь это будет самостоятельный рейтинг – альтернатива президентскому. И нельзя исключать, что Разумков уведет за собой куда больше тех 4%, которые ему показывали до сих пор.

Не говоря уже о том, что штаб будущей партии пока еще спикера уже работает на то, чтобы отобрать у Зеленского весь его рейтинг.

Тарифы не повысят: исполнит ли власть меморандум с городами?

Газовая тема в преддверии отопительного сезона благодаря СМИ (в том числе "Стране") и оппозиции все-таки заинтересовала правительство. Даже на самом высшем уровне. Вчера сам премьер-министр сообщил радостную весть: в нынешнем отопительном сезоне местные власти повышать тарифы не будут. То есть, исходя из слов Дениса Шмыгаля, не должны дорожать ни отопление, ни газ, ни горячая вода.

Как объяснил премьер, все это записано в меморандуме, под которым поставили свои подписи представители правительства и мэры городов. Согласия на такой шаг Кабмин добился, согласившись отдать в местные бюджеты в 2022 году дополнительно 4% налога на доходы физлиц. Решение нужно проводить через парламент, но там, скорее всего, проблем не будет.

Проблема будет в другом. Плюс 4% НДФЛ – это хорошо для тех городов и других населенных пунктов, где много работы и где много работников, получающих "белую" зарплату. А есть еще большое количество небольших городков, которые вместе с потерей районного статуса потеряли значительное количество рабочих мест – скромных по киевским меркам, но козырных по местным. Очевидно, что в этих населенных пунктах отдай в местные бюджеты хоть весь НДФЛ, бюджеты все равно не наполнятся.

Правда, меморандум на этот случай обещает таким депрессивным городам специальную субсидию от правительства, но именно в это мэры как раз слабо верят.

Однако другого выхода, похоже, нет. Поскольку власть отказывается решать проблему тарифов экономическими методами (отказ от ценового паритета с Европой по газу и прямой контракт на поставку российского газа), остается лишь верить в то, что она способна закрыть амбразуру газового кризиса бюджетным карманом. Иначе зимой все будет очень плохо.

Прививка или отпуск за свой счет: как будут стимулировать всеобщую вакцинацию

На фоне нарастающей волны коронавируса все жестче становятся заявления власти насчет обязательной вакцинации. Само постановление об обязательных прививках для учителей и сотрудников исполнительной властью еще не принято, но уже анонсирован кнут, которым будут подстегивать тех, кто отказывается это делать.

Вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил, что отказники из числа тех, кого обяжут уколоться, будут отстраняться от работы на период карантина без сохранения зарплаты. Проще говоря, их отправят в принудительный отпуск за свой счет, но назовут это как-то иначе.

Интересно, что Ляшко то ли специально, то ли по недосмотру не уточнил, о каком именно карантине идет речь. Хотя разница существенная: одно дело – красная зона, которую до сих пор вводили на 3-4 месяца в году, другое – карантин в принципе, который ввели еще весной 2020 года и с тех пор постоянно продлевают.

При этом министр еще и уточнил, что правительство прорабатывает юридические нюансы, которые отрежут обиженным возможности жаловаться в различные инстанции. Это чтобы кнут работал безотказно.

К этому стоит добавить, что уже сейчас к обязательной вакцинации склоняют не только сотрудников исполнительной власти, но и других госучреждений, и что угроза локдауна привела к подобным ситуациям и в частном секторе. Так что в скором времени вакцинация действительно может стать повальной. Вне ее останутся только дети, которых пока власти прививать не хотят, и пенсионеры, на которых надавить нечем.

Голос Европы: Брюссель занялся санкциями против украинских СМИ

Хотя тема санкций против украинских СМИ, казалось, должна утихать с течением времени, но в реальности снежный ком этой проблемы, созданной украинской властью, только нарастает. Всего два дня назад в ПАСЕ была внесена резолюция, предлагающая создать специальную комиссию для изучения вопроса о свободе слова в Украине, а вчера уже специальный вебинар на ту же тему провел брюссельский аналитический центр Vocal Europe.

Это мероприятие было весьма знаковым, поскольку с европейской стороны в нем участвовали депутат Европарламента и представитель Совета Европы, а с украинской – журналисты от "Страны" и "Первого независимого", то есть именно тех СМИ, против которых Банковая ввела санкции.

Также, что немаловажно, в вебинаре приняли участие представители западных СМИ. В ситуации, когда власти США и стран Евросоюза стыдливо закрывают глаза на происходящее в Украине, боясь обвинений в "пособничестве агрессору", единственная возможность изменить их позицию – это изменение общественного мнения в их государствах. А оно возможно только с помощью СМИ, которые в основной массе просто не знают об атаке на свободу слова, проводимой украинской властью.

И если в первые дни после введения санкций сторонники демократии в нашей стране были разочарованы равнодушием западных демократий, то теперь можно не сомневаться: с каждым днем тема будет звучать все громче.