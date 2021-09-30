Местные власти не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. Эту договоренность правительство, "Нафтогаз" и руководители городов закрепили в Меморандуме во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Об этом говорится в сообщении Дениса Шмыгаля на его официальной странице в Telegram.

Согласно подписанному Меморандуму, для неизменности тарифов в 2022 году, государство передаст и направит в местные бюджеты налог с дохода физических лиц (НДФЛ) в размере 4%, дополнительно не менее 11 млрд грн.

Взамен правительство обещает в 2022 году передать в местные бюджеты дополнительно 4% подоходного налога. А также субвенция в 4 квартале этого года тем городам, которые не могут сами покрыть расходы коммунальных предприятий, чтоб те не повышали тарифы.

Мэры, впрочем, пока осторожно комментируют эти договоренности.

"Меморандум это как договор о намерениях. Посмотрим насколько правительство будет выполнять взятые на себя обязательства", - сказал представитель мэрии одного из крупных городов.

Ранее "Страна" писала о большой тарифной войне между местной и центральной властью.

Суть проблемы в том, что Офис президента и Кабмин требуют от мэров, чтоб коммунальные предприятия не повышали тарифы, несмотря на резкий рост цен на газ. То есть, чтоб разницу в тарифах мэры покрыли из городских бюджетов.

Суммы на это нужны огромные - до 40 млрд гривен по всей стране. И таких денег у большинства городов нет. К тому же нет понятной схемы, как эти затраты правительство местным бюджетам будет компенсировать.

Неофициально на местах уже заявляют, что если до начала отопительного сезона центральная власть не объяснит откуда брать деньги, то тарифы сдерживать не будут и мэры пояснят населению, кто в этом виноват.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить с мэрами трехлетний меморандум, чтобы удержать тарифы на тепло.

Также мы писали, что мэр Черкасс не стал подписывать решение о повышении тарифов на отопление в городе.

А вот цены на электричество для украинцев все-таки повысят. Также президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО по энергетике, которое было принято еще в конце прошлого месяца, и запомнилось общественности заявлением секретаря Совбеза Алексея Данилова о возможности введения временных администраций в облгазы и облэнерго, а также обещанием не повышать цену на электроэнергию для "уязвимых слоев населения".