В субботу, 28 августа, президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО по энергетике. Само решение было принято еще в конце прошлого месяца, и запомнилось общественности заявлением секретаря Совбеза Алексея Данилова о возможности введения временных администраций в облгазы и облэнерго, а также обещанием не повышать цена на электроэнергию для "уязвимых слоев населения". Но подробности этого документа до последнего времени не были известны.

К слову, тот факт, что решение СНБО, которое с учетом сложной ситуации на энергорынке, можно считать срочным, пролежало у Зеленского почти месяц, эксперты называют весьма примечательным.

"Это может означать, что документ долго дорабатывали уже пост-фактум, если он вообще был на момент заявлений Данилова. По крайней мере, о многих важных вещах, которые есть в решении, он почему-то не упомянул, сказал только о временных администрациях, хотя этот пункт в решении не ключевой", — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Энергетическое решение СНБО - очень объемное и покрывает практически все сегменты энергорынка - от электроэнергии и газа до зеленой энергетики, водородного трубопровода и участия Украины в реализации европейских газопроводных проектов. Часть пунктов - декларативные, но есть и очень важные для рынка, скажем, по тарифам на электроэнергию и газ для населения и бизнеса.

Разбирались, что у Зеленского готовят по энергетике, и как это отразится на тарифах для людей и бизнеса.

Электроэнергия: повышение тарифа для людей и бизнеса

В решении СНБО прописан целый блок по электроэнергии.

К примеру, задание Кабмину до 30 сентября разработать и утвердить план установления "справедливой стоимости электроэнергии для бытовых потребителей", то есть, для населения. Также прописан переход от товарного к финансовому ПСО на рынке электроэнергии, запустив его с 1 октября. По-сути, это уже выполнено. Как мы уже писали, Кабмин снизил цены на электроэнергию для тех, кто потребляет до 250 киловатт в месяц.

Но в решении СНБО есть еще один пункт — до 31 декабря этого года Кабмину поручено разработать порядок постепенного перехода на экономически обоснованные цены на электроэнергию для бытовых потребителей.

По-сути, это значит, что обещанное снижение цены на электричество для людей - это временная акция. И в дальнейшем украинцев все же ждет повышение ценников, - говорит Юрий Корольчук.

"В лучшем случае, оно будет с апреля 2022 года, но, вполне возможно, и раньше", - добавил эксперт. Напомним: экономически обоснованная цены на электроэнергию сейчас - это 3,5-4 гривны за киловатт. Именно к таким тарифам стоит готовится людям.

"Такой план подтверждает, что никаких договоренностей с МВФ и "разрешению" кредитора на снижение тарифа на самом деле нет", - говорит Корольчук.

Есть в решении СНБО пункт и об электроэнергии для бизнеса - установление максимальной граничной цены на рынке на сутки вперед, внутрисуточном и балансирующем рынках на уровне максимальной стоимости электроэнергии, выработанной генерирующими установками объединенной энергосистемы Украины.

Речь идет о так называемых прайс-кэпах, которые являются ценовым ориентиром на рынке на сутки вперед, где покупает электроэнергию бизнес. Напомним: не так давно НКРЭ уже повысила прйс -кэпы, увеличив их более чем на 60% - до 2 гривен за киловатт в ночное время и 4 гривен - днем. И буквально сразу же взлетели тарифы для бизнеса.

Но "максимальная стоимость электроэнергии, выработанной генерирующими установками объединенной энергосистемы Украины", к которой будут подгонять прайс-кэпы, еще выше.

Верхняя планка - это стоимость электроэнергии, вырабатываемой на солнечный электростанциях - больше 8 гривен за киловатт, а это вдвое выше действующих прайс-кэпов.

Это не значит, что ценники для бизнеса вырастут вдвое уже завтра. Но НКРЭ получает возможность повышать прайс-кэпы в дальнейшем.

По зеленой энергетике прописан выпуск зеленых облигаций. Власти уже говорили о таком механизме как одном из способов решить проблемы долгов по зеленому тарифу. Теперь он заложен в решение СНБО. Также для "зеленых" предусмотрели возможность продавать электроэнергию на рынке, (сейчас они - в балансирующей группе).

"Зеленую генерацию гонят на биржу и предлагают ей облигации. Решение однозначно нужное, с учетом того, что у государства нет денег на расчеты по зеленому тарифу", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Только вот устроит ли оно иностранных инвесторов, которые массово вложились в нашу зеленую генерацию, непонятно.

Газ: карт-бланш для Витренко, намеки по тарифам

В решении СНБО также много пунктов, касающихся газа.

Первый - о продаже газа внутренней добыче через биржу всем участникам рынка. Речь идет о "распродаже" ресурса "Укргаздобычи" - идея, с которой выступал Юрий Витренко еще будучи главой Минэнерго. Но тогда Кабмин его инициативу так и не поддержал.

В решении СНБО указано, что уже до 31 октября этого года должны быть "отработаны дополнительные меры по обеспечению возможностей равного доступа к ресурсу природного газа и внедрению прозрачного механизма формирования цены на природный газ".

"По сути, это карт-бланш Витренко, который так и не получил реальных полномочий в "Нафтогазе", - говорит Корольчук.

Газ внутренней добычи - очень дешевый, особенно, по нынешний меркам, когда ценники на европейских хабах вплотную подобрались к $600 за тысячу кубов, а на Украинской энергетической бирже газ на сентябрь предлагается дороже 18 гривен за куб. Отечественный газ уже со всеми налогами стоит порядка 4 гривен за куб.

Но значит ли "распродажа" украинского газа на бирже, что н подешевеет для людей и бизнеса?

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич говорит, что рассчитывать на резкое снижение ценника все равно не стоит, ведь тарифы на газ у нас формируются по формуле импортного паритета. Это значит, что рекордные котировки на европейских хабах все равно будут главными.

"Но, если "Укргаздобыча" будет выбрасывать большие объемы газа, конкуренция на бирже усилится, поэтому цены могут немного просесть", - говорит он.

То есть, цены не будут низкими, но, возможно, перестанут расти. Таким образом, власти создают схему, по которой на украинском газе можно будет зарабатывать сверхприбыли, но при этом давать скидку, если люди вдруг начнут выходить на тарифные майданы.

Еще один бонус для Витренко касается газораспределительных сетей.

Вверенный ему "Нафтогаз" может получить доступ к газораспределительным сетям, то есть, замкнуть на себе всю газовую цепочку - от продажи газа до его поставок в дом каждому потребителю.

В решении СНБО указано, что на рынке поставки и распределения должны быть конкуренция, то есть, компании не должны быть связаны друг с другом.

Но, как говорит Корольчук, бывшие облгазы - это природные монополии. Согласно требованию закона о рынке газа, они формально прошли анбандлинг, то есть, выделили отдельные предприятия по распределению (скажем, у "Киевгаза" это "Киевгаз Энержди" и т.д).

Но у них все равно остаются общие собственники. И кардинально изменить ситуацию вряд ли получится, так как создание с нуля газораспределительных компаний требует немалых ресурсов.

Но есть "Нафтогаз", который уже пытается закрепиться на рынке поставок газа бытовым потребителям.

По газораспределительным сетям в решении СНБО очень много пунктов.

В частности, в одном из них сказано, что должен быть определен государственный орган исполнительней власти, ответственный за реализацию госполитики в системе распределения газа. Ему поручено создать реестр компаний, "активизировать работу по повторному подписанию договоров эксплуатации/аренды газораспределительных сетей", провести инвентаризацию, в том числе, земельных участков под сетями, проверить правоустанавливающих документы, а также проверить всех субъектов - на предмет того, как они сохранили объекты газораспределительных систем государственной собственности. Все это нужно сделать уже до 31 декабря этого года.

Отдельно Кабмин должен разработать механизм введения временных администраций (тот самый, о котором говорил Данилов).

То есть, все очень похоже на подготовку массовых зачисток на газовом рынке.

"Нехорошие пункты. Дело в том, что орган власти, курирующий газораспределительные сети, уже есть - это Фонд госимущества. То есть, готовится передача сетей новому куратору. Что это, если не попытка вывести сети под последующую приватизацию или передачу в нужные руки" , - говорит Корольчук.

Водородный трубопровод и наш ответ Северному потоку-2

Есть в решении СНБО и достаточно амбициозные цели, как, к примеру, водородный трубопровод. Интересно, что отработать вопрос относительно нового трубопровода Украина -ЕС и привлечения инвестиций под него Кабмин должен уже до 31 августа этого года, то есть, до завтра.

Также до 31 октября Кабмин должен принять меры по минимизации экономического ущерба от строительства газопроводов в обход Украины. Очевидно, речь идет о "Северном потоке-2", но непонятно, что в ситуации с его запуском может предпринять правительство, причем, за два месяца.

Кабмину дали задание также отработать вопрос привлечения украинских компаний к реализации газотранспортных проектов в странах Европы - еще более фантастический пункт, чем те, что касаются водородного трубопровода и "Северного потока-2".

"В целом, решение СНБО по энергетике похоже на лоскутное одеяло, сшитое белыми нитками из того, что "занесли". Есть вроде и необходимые пункты, к примеру, о зеленых аукционах или продаже газа внутренней добычи на бирже, а есть открыто лоббистские и сомнительные, как, скажем, о водородном трубопроводе", — подытожил Рябцев.

Понятно, что выполнено будет далеко не все.

"Как показывает практика, предыдущие президентские указы по энергетике выполнялись на 20-30%", - отмечает Корольчук.

Но эксперты говорят, что как раз ключевые тарифные и лоббистские пункты попытаются реализовать в первую очередь.