Киевский ресторатор Евгений Васили рассказал, что родители его супруги (переселенцы) решили переехать с украинской территории в неподконтрольный Украине Донецк. Причина - украинская власть не смогла обеспечить вынужденных переселенцев надлежащими условиями для жизни.

Эту ситуацию Васили описал в эмоциональном посте на Фейсбуке.

"Крым и Донбасс вернется в Украину, когда поймет, что в Украине жить лучше…Так обычно любят говорить политики? Вчера родители моей жены собрали пожитки в старенький жигули и поехали жить из своего дома в Богородичном (возле Святогорска) в Донецк", - сообщил Васили.

Он назвал несколько причин, почему они приняли такое решение. Главная из которых, по мнению ресторатора - украинское государство не заботится о вынужденных переселенцах.

"Потому что тесть уже в в возрасте и не может наколоть сам себе дрова, что бы отопить дом… Дрова, бл@ть, наколоть в 21 веке! Газа в поселке нет! Потому что машина дров стоит как две месячные пенсии, и для того чтобы их купить на сезон, нужно корешки все лето жрать из соседнего леса...

Потому что ближайшая больница находится в х@р знает скольки км от поселка, и скорая может приехать для того, чтобы просто зафиксировать смерть…

Потому что свет могут выключить зимой в любой момент ночью, и остановится насос на котле отопления, и дом взорвется нах@р! Сможете вы спокойно спать в таких условиях?

Потому что сгорел насос подачи воды в дом, и чтобы его купить, нужно еще месяц корешки жрать…

Есть еще несколько причин, но этих вполне достаточно, чтобы полностью осознать степень заботы государства о вынужденных переселенцах", - заявил Евгений Васили.

В комментарии "Стране" он подробнее объяснил, что заставило родителей его супруги покинуть подконтрольную Украине территорию и переехать на территорию "ДНР".

По словам Евгения Васили, главный мотив для переезда в том, что украинская власть не смогла обеспечить поселок, в котором они жили, газом.

"Рядом с поселком, где жили родители жены, проходит газовая труба. Но в поселок никто газ не проводит, потому что "если нужно, подключайте сами". Это стоит сумасшедших денег. Там не только родители моей жены живут, достаточно много людей, в основном - пенсионеры. У них просто нет денег на это. Стоимость газификации населенного пункта для государства - копейки, а для простых людей - это огромные суммы. Вот в этом должна проявляться забота о вынужденных переселенцах. Никто не просит денег - но помогите людям провести газ, решить какие-то бытовые вопросы. Но никто этим не занимается, никому это не нужно", - рассказал "Стране" Евгений Васили.

По его мнению, украинская власть заставляет вынужденных переселенцев не жить, а бороться за выживание на украинской территории.

"Мне в комментариях писали - а вы не хотели воспользоваться субсидией? Так об этом же и речь. Я хочу субсидию в виде газовой трубы. Если бы в поселке был газ, никаких бы проблем не было - люди бы жили на территории Украины, в этом поселке, и были бы счастливы. Это для них было бы событие. А сейчас это борьба за выживание. И они понимают, что не смогут выиграть эту борьбу здесь, на территории Украины в селе Богородичное рядом со Святогорском. Они понимают, что выиграют эту борьбу в квартире в Донецке - просто потому, что там есть централизованное отопление", - отмечает Евгений Васили.

Он уточнил, что решение родителей супруги переехать в Донецк стало для него шоком.

"Но к сожалению, это их выбор. Для меня это боль - что люди возвращаются на неподконтрольные Украине территории. Потому что им там созданы условия для жизни, которых нет здесь. Моя позиция относительно т.н. "ДНР" и агрессии России остается неименной. Я не говорю, что там лучше жить, газ дешевле. Я просто обозначаю проблему", - отмечает Васили.

Проблема, по его мнению, заключается в том, что Украина борется за возврат своих территорий и граждан только на словах. А по факту ничего не делает для решения обычных бытовых вопросов переселенцев.

"Все эти лозунги о том, что Крым и Донбасс вернутся в состав Украины сами, когда увидят, что у нас хорошо и процветающая страна - это популизм. Украина пытается в информационном поле вернуть свои территории и людей мирным путем. Но ничего для этого не делает абсолютно. Только разговоры, что на оккупированых территориях ад, а у нас хорошо - приезжайте, мы обеспечим ваше будущее, вы будете счастливо жить в Украине. Но по факту этого не происходит. А своими действиями украинская власть только отталкивает людей. Мы так никогда не выиграем войну мирным путем", - говорит Евгений Васили.

Ранее мы писали, что, по данным Минсоцполитики, в Украине зарегистрировано уже 1 469 676 переселенцев.