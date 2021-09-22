В Европе растут тревожные настроения по поводу резко наступивших осенних холодов. Немецкий таблоид Bild вышел с материалом под заголовком: "Миллионам немцев придется дрожать еще до этой зимы: шок от цены отопления неизбежен!".

Причиной являются рекордные цены на газ и электроэнергию, а также резко возросшие цены на мазут. Этим могут быть затронуты около 30 миллионов домашних хозяйств.

Карстен Фрич, эксперт Commerzbank по сырью, предупреждает, что самая дорогая зима всех времен неизбежна.

Около 20 миллионов домашних хозяйств в настоящее время отапливаются газом. Семья из четырех человек платит в среднем на 210 евро больше, чем в 2020 году, в годовой перспективе это 1 300 евро.

И в этом, среди прочего, вина Владимира Путина. Его газовый гигант "Газпром" намеренно "не заполняет европейские системы хранения газа", говорит Бенджамин Шмитт из Центра анализа европейской политики. Цель состоит в том, чтобы "побудить ЕС быстро сертифицировать "Северный поток-2".

Спорный трубопровод до сих пор не имел лицензии на эксплуатацию. Путин теперь, по-видимому, хочет шантажировать Германию и других сокращением поставок газа, чтобы получить зеленый свет.

Конечно, максимально быстрый ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" компенсирует цены на природный газ в Европе. Но правительство отвергает критику: по словам пресс-секретаря министерства экономики Германии, Россия не виновата в значительном повышении цен. Кроме того пресс-секретарь подтверждает: "Безопасность поставок в Германии остается высокой. Существующий спрос в Германии полностью удовлетворен. На данный момент мы не видим недостатка в поставках".

Напомним, в начале недели из-за отказа "Газпрома" бронировать доптранзит через Украину газ в Европе подорожал до $900/тыс. кубов.

Также мы писали о том, что у Байдена прогнозируют дефицит газа в Европе и его распределение по квотам между странами.