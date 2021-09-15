Глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер опровергнул информацию о том, что 1 октября начнутся поставки газа по "Северному потоку-2".

Об этом сообщает ТАСС в среду, 15 сентября.

"Нет. 1 октября поставки еще не начнутся", - заявил Миллер.

Напомним, 10 сентября российская компания "Газпром" заявила об окончании строительства газопровода "Северный поток-2". Теперь, перед тем как начать работу, газопровод должен пройти сертификацию.

В Германии получили заявку на сертификат "Северного потока-2", рассмотрение которой может занять до четырех месяцев. Если газопровод введут в эксплуатацию без этого документа, "Северный поток-2" может быть оштрафован.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, когда запустят "Северный поток-2" и что это означает для Украины.

Также сообщалось, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак потребовал от Запада письменных гарантий сохранения транзита газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток - 2".

Между тем цена на газ в Украине приближается к 1000 долларам. Цена за тысячу кубов на украинской энергобирже уже более 25 тысяч гривен.