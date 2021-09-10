"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2"

Сегодня утром, 10 сентября, российская компания "Газпром" выступила со знаковым заявлением. Строительство газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря полностью завершено.

Об этом передает агентство ТАСС.

О завершении строительства объявил на утреннем оперативном совещании в "Газпроме" его глава Алексей Миллер.

"Теперь остаётся пройти сертификацию, чтоб он начал свою работу. Прогнозы разнятся - от нескольких недель, до 9 месяцев", - комментирует Телеграм-канал "Политика "Страны".

Напомним, 6 сентября в Балтийском море уложили последнюю трубу второй нитки "Северного потока 2". После этого Bloomberg сообщил, что транзит газа по трубопроводу начнется 1 октября.

В то же время, компания Nord Stream 2 AG заявляла, что газопровод "Северный поток - 2" планируется ввести в эксплуатацию до завершения текущего года.

Также о скором запуске газопровода сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", - говорил он.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, запустят ли "Северный поток-2" в ближайшее время и собьет ли это рекордные цены на газ - в Европе и Украине.