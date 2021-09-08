Старт поставок газа по новой магистрали "Северный поток 2" ожидается уже с 1 октября, а через два месяца могут заработать обе нитки газопровода. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом сроки начала поступления газа через "Северный поток 2" в ГТС Европы будет по-прежнему зависеть от решения регулятора ФРГ.

Как сообщалось, последняя труба морского газопровода "Северный поток 2" уложена на стройке второй нитки в понедельник, 6 сентября. Мы подробно разбирались, когда запустят "Северный поток-2" и что это значит для Украины.

Напомним, компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG проиграла в Германии суд по освобождению СП-2 от требований Третьего энергетического пакета. Что означает для Украины такое решение суда и новые договоренности подробно разбиралась "Страна".

Ранее "Страна" рассказывала о совместном заявлении Украины и США, речь в котором шла и о "Северном потоке 2". При том что обе стороны расценивают газопровод как угрозу, Вашингтон не стал давать обещания остановить проект.

Также мы сообщали, что в минувший понедельник Лавров заявил о пуске "Северного потока 2" уже через несколько дней.