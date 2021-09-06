Последняя труба газопровода "Северный поток 2" уложена на стройке второй нитки в понедельник, 6 сентября. После этого труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах. Об этом сообщается на сайте оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Следующим шагом станет стыковка методом надводного захлеста секции газопровода от берега Германии с секцией, которая тянется из вод Дании. Затем последуют пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения 2021 года.

Напомним, компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG проиграла в Германии суд по освобождению СП-2 от требований Третьего энергетического пакета. Что означает для Украины такое решение суда и новые договоренности подробно разбиралась "Страна".

Ранее "Страна" рассказывала о совместном заявлении Украины и США, речь в котором шла и о "Северном потоке 2". При том что обе стороны расценивают газопровод как угрозу, Вашингтон не стал давать обещания остановить проект.

Также мы сообщали, что сегодня Лавров заявил о пуске "Северного потока 2" уже через несколько дней.