Первые поставки газа по газопроводу "Северный поток-2" могут состоятся уже до конца текущего года, во время отопительного сезона.

Об этом сообщил генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер, которого цитирует "Интерфакс".

"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок", - сказал Миллер.

Такие же сроки запуска газа по "Северному потоку-2", до конца 2021 года, озвучил министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов.

"Думаю, прокачка газа по "Северному потоку-2" начнется в этом году", - заявил Шульгинов в кулуарах ВЭФ, пишет ПРАЙМ.

Напомним, компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG проиграла в Германии суд по освобождению СП-2 от требований Третьего энергетического пакета. Что означает для Украины такое решение суда и новые договоренности подробно разбиралась "Страна".

Также "Страна" рассказывала о совместном заявлении Украины и США, речь в котором шла и о "Северном потоке-2". При том что обе стороны расценивают газопровод как угрозу, Вашингтон не стал давать обещания остановить проект.