Цена газа на европейском фьючерсном рынке второй день подряд бьет исторический рекорд. Если 30 августа она достигла отметки 600 долларов за тысячу кубометров, то во вторник превысила 620 долларов США.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К открытию торгов цена фьючерса составляла 598 долларов, в течение дня снижалась до 590,5 долларов, а к окончанию торговой сессии застыла на отметке 621 доллар за тысячу кубометров.

Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" тоже показала рост, превысив 611 долларов за тысячу кубометров и достигнув нового исторического максимума.



В российской компании "Газпром" прогнозируют, что текущий уровень котировок форвардных контрактов TTF точно сохранится в ближайшее время. Тогда как степень заполнения подземных хранилищ газа в Европе сейчас находится на исторически низком уровне. То есть предпосылок для снижения, тем более резкого, стоимости контрактов нет, полагают в "Газпроме".

Ранее "Страна" писала, что скачок цен начался после прекращения компанией "Газпром" продаж газа на своей электронной площадке на 2022 год.

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