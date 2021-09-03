Киев готовит юридическую позицию для консультаций с США и Германии о гарантиях для Украины после запуска "Северного потока-2", который может произойти уже в этом году. Речь пойдет и о компенсациях для Украины.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью издани. "Слово и дело".

Сетфанишина считает, что к консультациям нужно привлечь не только европейские институты, но как можно большее количество представителей стран-членов Европейского Союза.

"Во-вторых, мы, конечно, готовим юридическую позицию, которая будет иметь ссылки на соответствующие положения Соглашения об ассоциации по доступу на рынок Европейского союза, о возможных компенсаторных моментах, на которые может рассчитывать Украина в соответствии с Соглашением об ассоциации", - рассказала вице-премьер.

Кроме того, она обратила внимание на то, что для Украины важны не только консультации на техническом уровне, а и начало дискурса на уровне лидеров государств Европы.

"Важно, чтобы эта дискуссия касалась не только вызовов по безопасности для Украины, но и Европы в целом, так как запуск "Северного потока-2" – это элемент гибридной войны. И мы хотим напомнить многим столицам, как они уже становились объектом газового шантажа со стороны России", - сказала Стефанишина.

Напомним, в Еврокомиссии готовы провести консультации для Киева, которые Украина запросила в июле.

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