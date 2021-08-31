Европейская комиссия ответила на ноту Киева с просьбой о консультация по инфраструктуре и безопасности в связи с окончанием строительства "Северного потока-2", которую Украина направила в июле.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение ЕК.

В Еврокомиссии сообщили, что поддерживают постоянный диалог с Киевом по ряду вопросов, которые связаны с энергетикой и готовы его продолжать и дальше.

"Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в том числе, по вопросам энергетики и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их запрос о консультациях", - заявили в ЕК.

Напомним, завершение прокладки трубопровода "Северный поток - 2" назначено на 12 сентября 2021 года. К этому сроку планируется завершить работы в территориальных водах Германии.

Также сообщалось, что немецкий суд ограничил доступ "Газпрома" к "Северному потоку-2". Речь идет о норме европейской газовой директивы, которая регулируется в ФРГ соответствующим законом.

Что значит для Украины решение суда и новые договоренности по "Северному потоку-2" подробно анализировала "Страна".