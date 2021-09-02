Российская нефтегазовая компания "Роснефть" обратилась с просьбой разрешить ей поставлять газ по "Северному потоку - 2", первую нитку которого готовят к запуску.

Об этом заявил заместитель главы российского правительства Александр Новак в четверг, 2 сентября, пишет TACC.

"Роснефть" обратилась с просьбой дать ей возможность поставлять газ по "Северному потоку-2", - заявил он.

Напомним, ранее мы рассказывали, что немецкий суд ограничил доступ "Газпрома" к "Северному потоку-2" . Это значит, что газопровод не может использоваться оператором монопольно, к нему должны иметь доступ и другие трейдеры. То есть, в теории, "Газпром" не сможет самостоятельно прокачивать через "СП-2" газ на полную мощность.

После этого, в конце августа, глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить компании экспортировать газ в Европу. Как писала "Страна", это делается, чтоб обойти ограничения Третьего энергопакета, связанные с проектом "СП-2".

Между тем, в Европейском Союзе считают, что оператору Nord Stream 2 AG, который является дочерней компанией "Газпрома", возможно, придется продать проект, чтобы привести его в соответствие с правилами газовой директивы ЕС.