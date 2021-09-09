Отставка Кабмина: почему о ней заговорили "слуги"

С началом парламентского сезона активизировались разговоры об отставках в правительстве. Увольнение трех-четырех министров (среди которых практически со стопроцентной вероятностью будут вице-премьер Олег Уруский и министр обороны Андрей Таран) считается уже делом решенным, но вчера нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда заявил и о возможности отставки всего Кабмина во главе с премьером Денисом Шмыгалем.

Правда, оперативно последовал комментарий лидера фракции "слуг" Давида Арахамии: мол, увольнения полного состава правительства точно не будет. Но, поскольку Дунда не единственный, кто опубликовал подобную информацию, опровержение Арахамии убедило не всех.

Кто же на самом деле прав? Как ни странно, оба. С одной стороны, уже очевидно, что Шмыгаль – фигура не того масштаба, чтобы руководить экономической и социальной политикой страны. По большому счету, его отличие от Алексея Гончарука только в том, что действующий премьер – не полный ноль в экономике, он кое-что знает, но сделать тоже ничего не может. Поэтому результаты деятельности нынешнего Кабмина в экономической сфере приблизительно те же, что и у предыдущего – только с поправкой на эпидемию.

С другой стороны, именно своей "серостью" и явным несоответствием должности Шмыгаль устраивает президента. Не связанный ни с одной политической силой, ни с зарубежными центрами влияния, премьер полностью зависим от Банковой и не в состоянии играть в самостоятельные политические игры, как это делали Арсений Яценюк и Владимир Гройсман при Петре Порошенко. Если продолжать аналогии, то Шмыгаль при Зеленском – это Пустовойтенко при Кучме. Хотя последний по сравнению с нынешним премьером был гуру в госуправлении, но и Зеленского с Кучмой ведь тоже не сравнишь.

Поэтому, если говорить о нынешней осени, то Шмыгаль, возможно, и усидит в своем кресле. Но и долго в нем не задержится, потому что экономике нужен более профессиональный менеджер. Поэтому наиболее вероятное время отставки Кабмина – февраль-март. Именно тогда нужно будет списать на кого-то все провалы отопительного сезона, который угрожает стать катастрофическим.

Зачем CNN вспомнил о "вагнеровцах"

Наиболее резонансная новость вчерашнего дня – сюжет телеканала CNN о деле "вагнеровцев", вышедший накануне. В какой-то степени его можно назвать анонсом долгожданного расследования от "Биллингкет", которое обещают выдать в течение месяца, хотя CNN затронула далеко не все темы, звучавшие ранее. В частности, в ролике нет ни слова об обвинениях в адрес Офиса президента о срыве спецоперации (хотя нет и опровержения данной версии).

Но есть другая интересная информация: из вышедшего сюжета вытекает, что сама спецоперация проводилась СБУ под контролем и при активном содействии ЦРУ. На чем тут же акцентировала внимание ФСБ, разъяснив, что это фактически была не украинская, а американская операция, с помощью которой ЦРУ хотело вбить клин между Россией и Белоруссией накануне президентских выборов.

Но и в целом из сюжета вытекает вывод, что спецоперация была. А это ранее категорически отрицал Офис президента. А из утверждения, что спецоперация имела место быть вытекает и логичный вопрос - а почему она по итогу сорвалась и кто в этом виноват. И тут уже следующим этапом и может включиться "Биллингкет", указав на роль Офиса. Именно поэтому, вероятно, столь резкой оказалась реакция Банковой на сюжет CNN. У Ермака обвинили американских журналистов чуть ли не в работе на Кремль.

А это означает, что в ОП по-прежнему сильно опасаются раскрутки этой истории. Тем более, что все признаки начала этой раскрутки на Западе имеются. И, что тревожно для Зеленского, происходит это вскоре после его визита к Байдену.

Поставит ли Банковая смотрящего над Кличко

В Украине тем временем снова разгорается война отечественных политических персонажей. В Верховной Раде вновь возродили проект закона о столице, которым предполагается разделить должности главы госадминистрации и мэра Киева и таким способом лишить Виталия Кличко значительной части его власти.

История эта тянется еще с 2019 года, периодически угасая и возрождаясь вновь.

Поначалу стремление "зеленой" власти взять под контроль коррумпированную столицу даже вызывало симпатии, потому что все видят разительное отличие Киева от Харькова или Винницы с их гораздо более скромными бюджетами.

Однако иллюзии 2019 года уже рассеялись, и сегодня все понимают, что, если у "слуг" не хватает кадров даже для правительства страны, то руководить столицей будет вообще кадровый мусор. И потому всем очевидно, что желание поставить над Кличко смотрящего – это просто желание участвовать в распределении коррупционных потоков.

Так что дело исключительно в деньгах.

"Северный поток - 2": старт 1 октября

День, наступления которого так не хотела украинская власть, неумолимо приближается. Bloomberg вчера сообщил, что транзит газа по "Северному потоку - 2" начнется 1 октября. Правда, с оговоркой, что окончательное слово все еще за немецким регулятором, который должен дать старт прокачке, убедившись, что все соответствует законам Германии и Евросоюза.

Но не для того Ангела Меркель пять лет отбивалась от Белого дома, чтобы ее собственный регулятор поставил на проекте крест. Поэтому очевидно, что реальный срок от обозначенного Bloomberg может отличаться максимум на пару недель. Что для Украины существенной роли, естественно, не сыграет.

Помнится, по горячим следам подписания соглашения между Джо Байденом и Ангелой Меркель высшие руководители Украины громко заявляли, что гарантии в этом соглашении недостаточны. После этих заявлений украинский президент съездил в Вашингтон, но о каких-либо дополнительных гарантиях никто не услышал.

Больше того, никто даже не услышал о реализации тех гарантий, которые записаны в "пакте Байдена – Меркель". За все время после его подписания произошло только одно: Белый дом заявил, что назначает своего спецпредставителя по "СП-2". На этом все и заглохло.

И как-то даже неудобно спрашивать у представителей украинской власти насчет того, что же она все-таки выторговала у Белого дома своими демаршами. Потому что, глядя на сегодняшние реалии, как бы еще не пришлось работу спецпредставителя США по "Северному потоку - 2" оплачивать из украинского бюджета.

Нужен ли школьный локдаун в желтой зоне?

Вчерашняя местная новость, которая может перерасти в глобальную для Украины: в Ивано-Франковской области большинство школ уже с понедельника перейдет на онлайн-обучение в связи с тем, что страна переходит в желтую зону карантина, а уровень вакцинации учителей в них крайне мал (ну или не с понедельника, а позже - когда будет принято решение о переходе в желтую зону).

Подобные новости уже приходят из Ровенской, Тернопольской и Сумской областей, а за ними, понятное дело, последуют и остальные. Что станет новой катастрофой для украинского образования.

Безусловно, стимулировать вакцинацию учителей нужно. Однако при одном условии: от этого стимулирования не должны страдать дети. А очередной школьный локдаун – это новый удар по качеству образования нынешнего поколения, которое уже изрядно упало. В том числе благодаря предыдущим локдаунам.

При этом решение отправлять школы на карантин уже в желтой зоне логически объяснить нельзя. Если вспомнить прошлый учебный год, то практически все учебные заведения работали даже в оранжевой зоне, – и это тогда, когда вакцинированных в стране вообще не было.

Потому решение отправлять школы на онлайн-обучение уже в понедельник – это преступление перед детьми. Можно, конечно, оставить решение в силе еще на пару дней, чтобы стимулировать вакцинацию учителей, но не позже субботы анонсированный школьный локдаун нужно отменить. Эксперименты над детьми без сверхнеобходимости – слишком дорогое удовольствие с точки зрения будущего страны.