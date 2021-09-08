МВФ дает транш?

Владимир Зеленский, похоже, дождался своего часа: уже в течение ближайшей недели Международный валютный фонд может утвердить решение о выделении Украине очередного транша. Правда, назвать его "очередным" сложно, поскольку на самом деле речь идет о первом плановом транше за все время правления нынешнего президента – если не считать "коронавирусного" транша летом 2020-го и "подарка" этим летом.

Правда, сам МВФ о предстоящем транше еще не заявлял – вместо него украинскую власть обрадовали представители Евросоюза, который свои кредиты дает только после того, как раскошеливается фонд. Поэтому стоит подождать официальных заявлений МВФ.

Но есть мы транш и получим, то он будет очень скромным – 700 млн долларов – и призван, похоже, не столько помочь бюджету, сколько поработать на имидж страны для других кредиторов, для которых решающим фактором является успешное или неуспешное сотрудничество с фондом.

И, поскольку речь идет о сравнительно небольших (как для государства) деньгах, то сейчас важнее всего вопрос: что будет после транша. Ведь известно, что нынешний свободный рынок газа – это тоже требование МВФ, и его выполнение грозит тем, что отопительный сезон-2021/2022 обернется катастрофой. Отсюда вопрос: есть ли уже у правительства планы, как в очередной раз обмануть МВФ, чтобы в стране не начался "холодный" бунт?

Мэра Кривого Рога объявили самоубийцей

Нацполиция объявила официальную версию причин смерти криворожского мэра Константина Павлова – самоубийство. При этом следствие абсолютно исключает все иные версии, включая убийство (оно вообще не рассматривалось) и неосторожное обращение с оружием.

Министр внутренних дел Денис Монастырский высказал мнение, что причиной самоубийства могли стать проверки, проводящиеся в мэрии. В самой мэрии это опровергают: проверки касались периодов, когда Павлов еще не был мэром, так что они не могли стать причиной для самоубийства.

Да и события, происходящие в Кривом Роге, ставят озвученную версию под сомнение. Как известно, после смерти Павлова фактическим и.о. мэра города стал секретарь горсовета от "Слуги народа". Однако он вдруг отказался от должности, и исполняющим обязанности стал бывший мэр города Юрий Вилкул, к которому был близок Павлов. Но стоило Вилкулу-старшему вернуться в должность, как у него и у его сына тут же начались обыски.

Очевидно, что причина обысков – именно в возвращении бывшего градоначальника к власти, который кого-то очень сильно не устраивает. Но если некие силы так отчаянно пытаются перехватить власть в Кривом Роге, то логично предположить, что эти же силы не хотели видеть во главе мэрии Павлова. Причем эти силы совершенно очевидны - Зеленский и "слуги народа", который хотят установить свой контроль над городом и взять реванш за поражение на выборах в прошлом году.

Так что вполне вероятно, что причиной гибели мэра стала именно его работа. Только не самоубийства, а убийства. В этом случае все сходится. И тот факт, что версия об убийстве следствие даже не рассматривало, и то, что вчера полиция проводила обыски у родственников Павлова.

Возможно, все эти предположения лишены основания – в случае, если у следствия есть железные доказательства самоубийства. Но пока таких доказательств никто не представил. По крайней мере, все видео, появившиеся в интернете, на железные доказательства не тянут.

Ради чего украинцы рисковали в Афганистане?

Владимир Зеленский вчера решил лично вмешаться в тему эвакуации афганцев, которая стала одной из самых скандальных в последнее время в Украине. Правда, учитывая непопулярность проблемы, он обошел стороной тему ввоза в нашу страну афганских беженцев и сосредоточился на действиях украинского военного спецназа, который провел операцию по эвакуации афганцев из Кабула. Назвав их "военной разведкой" (чтобы привязаться к профессиональному празднику), он пафосно заявил, что им сейчас аплодирует весь мир.

Но в Украине аплодисменты не были слышны. Накануне Главное управление разведки Минобороны опубликовало видеоролик, основной вывод из которого состоит в том, что украинских военных направили делать то, что побоялись делать их коллеги из США и Канады. И потому у украинцев возник закономерный вопрос: а почему наши должны рисковать жизнью там, где "стратегические союзники" этого делать не хотят?

В данном случае речь не идет о защите Родины. Речь не идет даже о защите каких-то стратегических интересов, которых у нас в Афганистане не было с тех пор, как развалился Советский Союз. Так ради чего рисковали украинские военные?

Ответ может быть только один: ради того, чтобы украинская власть выслужилась перед Белым домом. Зеленскому и его политтехнологам такая мотивация кажется достаточной. Но достаточна ли она для остальных граждан нашей страны?

"Северный поток - 2": Порошенко обвиняет Зеленского

Пока Зеленский хвалил "военных разведчиков", Петр Порошенко критиковал его в Верховной Раде. Правда, темой была вовсе не повестка дня открывшейся вчера сессии парламента, а завершенное на днях строительство "Северного потока - 2". И из уст бывшего президента такая критика выглядела как минимум странно.

Как известно, "СП-2" начали строить в 2016 году. На тот момент в него еще не вложили десятки миллиардов долларов, и все можно было остановить. Только остановить не с помощью санкционного шантажа, а с помощью экономических стимулов и государственных гарантий, которые могла дать Украина "Газпрому".

Вместо этого был избран путь конфронтации, который и привел в результате к тому, что "СП-2" вскоре будет запущен. И выбрал этот путь тот самый Петр Алексеевич Порошенко.

Правда, в критических заявлениях бывшего гаранта в адрес нынешнего есть одна здравая мысль: своими претензиями "то к Меркель, то к Путину, ой, извините, то к Меркель, то к Макрону, то к Байдену" нынешний украинский президент вызывал лишь раздражение в западных столицах и, вполне вероятно, способствовал отказу Штатов от санкций в отношении "СП-2".

Однако существенно это уже ничего не меняло: дипломатическая игра вокруг газопровода была проиграна еще в 2016-2017 годах, и сейчас Украина просто пожинает последствия того проигрыша. Так что Петру Алексеевичу лучше бы эту тему не поднимать.

Новая реформа: Украина без судов

"Слуги народа" затеяли еще одну судебную реформу. На этот раз вся реформа сводится к одному – значительному сокращению числа местных судов.

По сути, вся эта реформа похожа на предыдущие – медицинскую и административную. Сначала всем рассказывали, что в связи с укрупнением районов жители сокращенных райцентров не пострадают – мол, все услуги будут перенесены на уровень общин. Однако потом выяснилось, что и центры скорой помощи бывшим райцентрам не положены, и органы социальной помощи им не нужны.

Теперь, похоже, руки дошли и до районных судов, которые хотят сократить минимум в три раза. То есть из нынешних 600 оставить максимум 200. Это означает, что 400 небольших городов останутся без собственных судов – то есть фактически без возможности отстоять свои права, поскольку далеко не все смогут ездить за 50 километров на судебные заседания.

Правда, теперь нам рассказывают, что в укрупненных судах будет больше судей, а потому правовая помощь улучшится. Но ведь очевидно, что в укрупненных судах судей все равно будет меньше, чем суммарно в нынешних, а значит – нагрузка только увеличится. А еще станет существенно меньше таких должностей, как "секретарь суда" – и это означает, что вся работа в судах вообще завалится, потому что ее делают не столько судьи, сколько помощники и секретари. Но авторы "реформы" об этом скромно умалчивают.