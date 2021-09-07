Заместитель главы главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк объявил самоубийство главной официальной версии гибели мэра Кривого рога Константина Павлова, которого в августе нашли застреленным на пороге собственного дома.

По его словам, проведённые экспертизы позволяют МВД считать, что смерть наступила от сквозного огнестрельного ранения грудной клетки с повреждением сердца, легкого и ребер. Эти повреждения нанесены одним выстрелом пули диаметром 7,5 мм. Этот вывод, по данным следствия, подтверждает, что именно из этого оружия совершалось смертельное ранение.

Судмедэкспертиза также дала данные о том, что выстрел был совершен с близкого расстояния.

То есть, МВД уверено, что убийства не было, а было самоубийство. Версия о неосторожном поведении с оружием также не принимается, т.к. у Павлова было разрешение на ружье, он был опытным охотником и посещал тир. Мотивы самоубийства, по версии полиции, могут быть связаны с личной жизнью Павлова и его пребыванием на посту мэра.

Ранее глава МВД Денис Монастырский назвал самоубийство предварительной причиной смерти Константина Павлова, мотивами для которого могли стать проверки в мэрии. Однако в городском совете утверждают, что проверки проводились задолго до того, как Павлов стал мэром и не могли повлиять на него.

Изначально правоохранители рассматривали, кроме самоубийства еще две версии смерти городского главы: неосторожное обращение с оружием и убийство.

При этом перед смертью Палов боялся подходить к окнам в собственном доме и запрещал это делать жене. Супруга покойного рассказала, что над их домом даже летали квадракоптеры.