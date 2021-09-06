Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что предварительной причиной смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова является самоубийство. Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудитбюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления", - сказал он.

В то же время Монастырский рассказал, что сейчас давление на правоохранителей не оказывается, хотя "смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня – это всегда путь к политизации".

"Особенно на местном уровне, где будет происходить смена элит в связи с этим", - добавил он.

Говоря о ситуации с Павловым глава МВД также добавил, что "это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, подписывающий финансовые документы. В данном случае – мэр".

Заявление Монастырского прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"В общем, понятно, что власти будут вести дело к версии о самоубийстве. Хотя, честно говоря, проверки в качестве мотива его выглядят неправдоподобно - такое есть по каждому мэру. И вряд ли у Павлова не было возможности отбиться от них в судах", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным на пороге собственного дома. Правоохранители рассматривали несколько версий трагедии: убийство, суицид и неосторожное обращение с оружием. В то же время на теле чиновника обнаружили увечья, а на мобильном были удалены все переписки.

Между тем, некоторые коллеги Павлова утверждали, что мэра могли убить, а дело обставить как суицид.

Также "Страна" писала, что мэра Кривого Рога похоронили. На церемонии прощания заметили его вдову Алену и сына Юрия. Также приехал экс-мэр города Юрий Вилкул и ряд депутатов от "Оппоплатформы".

Кроме того, мы детально разбирались в том, какие сейчас есть теории смерти Константина Павлова.