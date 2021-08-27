Опубликованное вчера полное видео момента смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова не доказывает, что он совершил самоубийство.

Такое мнение в комментарии "Стране" высказала депутат городского совета Кривого Рога Виктория Третяк.

По ее словам, полное видео с камер наблюдения в доме Павлова, которое впервые опубликовал журналист Олег Ермолинский, не может считаться доказательством самоубийства мэра.

"На этом видео мы видим только одного Павлова, снятого на некачественную камеру. Плюс остаётся тот же вопрос про носки (которые на нем загадочно появляются в течение видео - Ред.). Нет конкретных действий, указывающих на суицид. Вопросов после этой записи стало ещё больше, чем было. На этом видео нет никакого самоубийства, это очередная манипуляция и ложь", - заявила Виктория Третяк "Стране".

Депутат считает, что это видео в СМИ слили правоохранительные органы, чтобы укрепить версию суицида Константина Павлова.

"Там ничего конкретно не видно. Это снова смонтированная и нарезанная запись, которую нам слили из материалов следствия. Правоохранительные органы продолжают исполнять свой сценарий, навязывая версию самоубийства. Это мое чёткое убеждение, и после этого видео оно только усилилось", - утверждает Третяк.

Депутат жалуется, что правоохранители отбрасывают версию того, что Павлова могли убить. Хотя сама Третяк заявляла, что на теле погибшего мэра есть следы избиения. Поэтому депутат уверена, что Павлов не покончил с собой.

"Я четко видела синяки на теле Павлова на фотографиях, сделанных сразу после его смерти, и не только я", - рассказывает она.

При этом на данный момент семья погибшего мэра до сих пор не видела полной версии видео.

"На сессию, которая пройдёт 31 августа, я готовлю решение по созданию временной следственной комиссии при Верховной Раде, чтобы нам предоставили полное видео. А также семье Константина Павлова, которой до сих пор не показали полное видео с камер наблюдения", - подытожила она.

Помимо этого, депутат настаивает на проведении посмертной судебно-психологической экспертизы - так как, по мнению Третяк, поведение Павлова на видео выглядит странным. Депутат уже подала соответствующее обращение.

Напомним, 19 августа на Центральном кладбище Кривого Рога прошли похороны городского главы Константина Павлова, которого ранее нашли застреленным на пороге собственного дома.

Полиция пока не сообщает официально - убийство это или суицид. Однако, дело ведут к тому, что мэр сам наложил на себя руки. Правоохранители говорят, что посторонних у дома мэра не было и ему никто не угрожал. Некоторые его коллеги по горсовету уверены, что мэра убили, обставив дело как суицид. "Страна" подробно разбиралась в этих теориях.

Между тем, ранее Викторию Третяк вызвали на допрос из-за ее заявлений о следах избиения на теле погибшего Константина Павлова. На данный момент ее подозревают в разглашении следственных материалов о смерти мэра. В свою очередь, депутат отрицает какую-либо причастность к обнародованию информации, считая, что материалы дела слили сами сотрудники правоохранительных органов.