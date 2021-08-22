Депутата городского совета Кривого Рога Викторию Третяк вызвали на допрос из-за ее заявлений о следах избиения на теле погибшего мэра города Константина Павлова.

Об этом "Стране" сообщила сама Виктория Третяк.

При этом, по словам депутата, следственная группа на протяжении двух часов разыскивала депутата в ее доме, пугая соседей.

"Пару дней назад мне позвонила следователь и пригласила дать показания. Я сказала, что я нахожусь за городом, вечером перезвоню. Однако на мой звонок она не ответила. После чего я поехала по делам, а домой возвращалась в 9 вечера. Когда я ехала, мне начали звонить соседи. Они перепуганным голосом сообщили, что около десяти полицейских тарабанят во все двери и кричат, что разыскивают меня, несколько машин и людей в форме окружили двор", - рассказала Третяк "Стране".

По словам Третяк, это продолжалось два часа.

"Оказалось, что приезжали органы прокуратуры и Управления внутренних дел, чтобы вручить мне повестку. Мы договорились, что в пятницу, после похорон Павлова, я сама добровольно приеду в УВД на допрос", - говорит Третяк.

Как сообщает депутат, это уже не первый ее допрос в УВД. Однако в этот раз показания Третяк правоохранители решили снять на камеру.

"Перед этим я давала показания в день смерти мэра: рассказывала про него, как друг, коллега и психолог. В пятницу я приехала в УВД без адвоката. Следователь меня предупредила, что меня будут допрашивать киевская или днепропетровская группа. Меня завели в кабинет, где уже было несколько мужчин. Через пару минут заходят полицейские с камерами и начинают снимать.

При этом я спросила, почему меня не записывали на прошлом на допросе. Мне ответили: "Наверное, поленились". Я заявила, что в таком случае буду давать показания с адвокатом, по статье 63 отказалась говорить на камеру. На что мне ответили, что хотели просто пообщаться на тему моих заявлений про то, что Павлов не совершал самоубийство - это было убийство", - добавила депутат.

На данный момент Третяк подозревают в разглашении следственных материалов о смерти Константина Павлова. В свою очередь, депутат отрицает какую-либо причастность к обнародованию информации, считая, что материалы дела слили сами сотрудники правоохранительных органов.

"Фотографии мэра были сделаны качественным фотоаппаратом, на место его смерти пускали только работников киевской следственной группы, куски видео публиковали в соцсетях каждый день - якобы на них видно суицид. Видео из материалов следствия слили именно правоохранительные органы. Они до сих пор не нашли, кто из сотрудников это сделал, но ведь это преступление. Прокурор и вся группа людей кричали мне грубым тоном: "Докажите, что это мы слили! Вы врете". При этом на одном из видео четко видно, как кто-то из силовиков напрямую смотрит в камеру. С точки зрения здравого смысла я просто не могла слить эти данные", - объясняет она.

Депутат уточнила, что за вброс видео будет обращаться с жалобой на правоохранителей в Генпрокуратуру.

Третяк считает, что целью этого допроса было вынудить ее озвучить версию об убийстве Константина Павлова. Она заявила, что следы преследования мэра заметили еще давно – тогда над его домом под Кривым Рогом регулярно летали квадрокоптеры.

"Они хотели, чтобы я на камеру сказала, что это было убийство. Но я не являюсь экспертом, я депутат и транслирую мысли горожан по поводу тех материалов, которые публикуют. По городу ходят слухи, что эти материалы продали за 50 тыс долларов. Более того, мы уже знаем, что за домом мэра на протяжении нескольких месяцев следили с квадрокоптера. Мне Константин также говорил про квадрокоптеры, но мы просто не брали это во внимание", - сообщила она.

Уже в эту среду Третяк вместе с адвокатом явится на очередной допрос в УВД.

"То, что правоохранительные органы так себя ведут, еще раз подтверждает то, что это заказное убийство. Оно было кому-то выгодным. Я сказала, что молчать не буду и продолжу заявлять правду. А прокурор мне ответил: Будете заявлять в другом месте. В среду я вместе с адвокатом по повестке снова иду на допрос. Меня лишь предупредили, чтобы я готовилась", - резюмировала она.

Напомним, в четверг, 19 августа, на Центральном кладбище Кривого Рога прошли похороны городского главы Константина Павлова, которого на выходных нашли застреленным на пороге собственного дома.

Полиция пока не сообщает официально - убийство это или суицид. Однако, дело ведут к тому, что мэр сам наложил на себя руки. Правоохранители говорят, что посторонних у дома мэра не было и ему никто не угрожал. Некоторые его коллеги по горсовету уверены, что мэра убили, обставив дело как суицид. "Страна" разбиралась в этих теориях.