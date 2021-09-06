В исполкоме горсовета Кривого Рога прокомментировали заявление главы МВД Дениса Монастырского, что мотивом для самоубийства мэра Константина Павлова могли стать результаты проверок деятельности мэрии. Там назвали эти утверждения ложью, указав, что проверки касались периода, когда Павлов ещё не был мэром, а потому никак не могли на него повлиять.

Об этом заявил начальник юридического управления Криворожского горисполкома Максим Кудин, сообщается на сайте горсовета.

Кудин обвинил во лжи министра внутренних дел Дениса Монастырского, который назвал предварительной причиной смерти градоначальника самоубийство и заявил, что при масштабных проверках и аудите бюджета города были обнаружены серьезные злоупотребления.

"Относительно заявления министра МВД о проверках "зондер-команды", направленной из Киева, проверяет период, когда К. Павлов еще не был мэром... В период с 2014 по 2019 год горсовет Кривого Рога пережила более 500 проверок, посланных Порошенко и Луценко. 2020 был относительно спокоен.

Весной 2021 была дана команда "фас" против трех городов - Киева, Кривого Рога и Черкасс. К нам прибыла "зондер-команда" около 100 человек из всех областей Украины и всех контролирующих органов, которые существуют. Особенно они активизировались после смерти Константина Юрьевича Павлова, в последние три недели", - заявил Кудин.

По его словам, окончательных актов проверок пока нет, юридический отдел горсовета видел только предварительные. Также Кудин пообещал публично прокомментировать каждую цифру из этих актов.

"Сейчас могу только порекомендовать министру МВД и политтехнологам от власти не пытаться связать это со смертью Константина Павлова, ведь "зондер-командой" проводится проверка именно периода, когда Константин Юрьевич еще не был мэром и соответственно это не могло его касаться", - подчеркнул Максим Кудин.

Напомним, 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным на пороге собственного дома. Правоохранители рассматривали несколько версий трагедии: убийство, суицид и неосторожное обращение с оружием. В то же время на теле чиновника обнаружили увечья, а на мобильном были удалены все переписки.

Между тем, некоторые коллеги Павлова утверждали, что мэра могли убить, а дело обставить как суицид.

Также "Страна" писала, что мэра Кривого Рога похоронили. На церемонии прощания заметили его вдову Алену и сына Юрия. Также приехал экс-мэр города Юрий Вилкул и ряд депутатов от "Оппоплатформы".

Кроме того, мы детально разбирались в том, какие сейчас есть теории смерти Константина Павлова.