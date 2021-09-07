Бывший президент Украины, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко раскритиковал президента Владимира Зеленского за претензии к другим государственным лидерам. Среди них, оговоривший, он упомянул и российского президента Владимира Путина.

Об этом Порошенко сказал на заседании Верховной Рады во вторник, 7 сентября.

"Вчера агентство дойче велле объявило об окончании строительства "Северного потока-22. Это памятник, к сожалению, расшатыванию проукраинской коалиции, которая была создана с 2014-го. И потом своими претензиями то к Меркель, то к Путину, ой извините...то к Меркель, то к Макрону, то к Байдену..", - сказал Порошенко.

Ранее Порошенко обвинил Зеленского в обливании себя зеленкой.

Напомним, 6 сентября в Балтийском море уложили последнюю трубу второй нитки "Северного потока 2". Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG проиграла в Германии суд по освобождению СП-2 от требований Третьего энергетического пакета. Что означает для Украины такое решение суда и новые договоренности подробно разбиралась "Страна".